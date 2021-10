Vémola rozhýbal běžce na iSport LIFE závodě. Jak to má v tréninku?

Běhání do tréninků zařazuje prakticky denně. Důvodem je nejen udržení kondice, ale i shazování hmotnosti kvůli váhovému limitu jeho kategorie. Český bijec Karlos Vémola na sobotním iSportLIFE závodu prozradil, jak vypadá jeho trénink i to, proč chodí běhat ihned po probuzení.

Účastnil jste se někdy v minulosti sám běžeckého závodu?

„Asi většina lidí někdy v životě absolvovala běžecký závod. Všichni jsme chodili do školky a na základní školu, kde se běhalo a naši učitelé v nás probouzeli tu správnou soutěživost. V dnešní době se to ale už trochu mění. Myslím, že současná generace dětí nesportuje tolik jako my. Proto oceňuju, že tu dnes kromě dospělých byla i kategorie dětí, která je za mě hodně důležitá. Když totiž nebudou kategorie dětí, nebudou ani kvalitní dospělí s dobrou fyzičkou.“

Jak jste na tom s běháním teď?

„Já musím běhat každý den, i když to upřímně úplně rád nemám. Dělám to kvůli kondici i z důvodu regulace váhy. Jenom jídlem bych totiž neshodil tolik, kolik potřebuju.“

Jak konkrétně vypadají vaše běžecké tréninky?

„Hodně záleží na tom, za jakým účelem běhám. Pokud je to z kondičních důvodů, snažím se sprintovat, a to v pětiminutových blocích, vždy pět krát pět minut. Zhruba pět minut totiž trvá moje kolo v Oktagonu. Pokud běhám kvůli shazování, je důležité, vyrazit do 20 minut od probuzení. Je to z toho důvodu, že v tuto dobu je tělo nejpomalejší a my potřebujeme nakopnout metabolismus. Vedle postele tedy mívám nachystané boty a tepláky, jen do toho skočím a jdu běhat.“

Závodníky jste provedl také rozcvičkou. Zařazujete něco podobného sám před tréninky?

„Ano, rozcvička je za mě hodně důležitá a měl by ji praktikovat každý sportovec. To, co jsem si dnes připravil, nebylo pro sportovce asi úplně nic náročného. Začali jsme od hlavy. To je nejtěžší část našeho těla a vždy bychom u ní měli začínat a pak pokračovat dolů na krk ruce trup kolena a kotníky. Každý by se pak měl ještě doprotáhnout sám. Obzvlášť ve starším věku mají všichni nějaké své problémy. Někoho bolí rameno, někoho třeba zase koleno. Po každé rozcvičce by měl proto každý ještě tři čtyři minuty věnovat partiím, které ho nejvíc trápí.“

Pro vítěz dnešního závodu jste si prý připravil speciální cenu. O co půjde?

„Vítězi jsem dal triko, na kterém je napsáno ´Trénoval jsem ve Vémolendu´. Doufám, že ho to bude motivovat k tomu, aby si se mnou přišel zatrénovat. Ten, kdo zvládne závod jako první, musí být fyzicky dobře připravený a s takovým člověkem si rozhodně chci zacvičit. Takže to bude vlastně odměna i pro mě.“