Útok na McGregora. Na jeho irskou hospodu naházeli zápalné lahve

Šlo snad o nepovedený útok na Conora McGregora? Ve středu k večeru byli spatřeni dva muži na skútrech, kteří vhodili zápalné lahve na dům, kde se nachází oblíbený dublinský podnik The Black Forge Inn patřící právě irskému bojovníkovi. Policie incident začala vyšetřovat, po pachatelích usilovně pátrá.

V hospodě se ve středu konala ochutnávka whisky, kterou Conor McGregor uspořádal. V okamžiku útoku, při němž neznámá dvojice použila Molotovův koktejl, však ve společnosti již nebyl. Jen chvíli před tím odjel. „K žádné škodě na majetku prakticky nedošlo, nikdo z hostů ani zaměstnanců neutrpěl zranění,“ uvedl policejní mluvčí Irské národní policie pro list Mirror.

Úřady nyní hledají jakékoliv svědky či bezpečnostní záběry, které by pomohly k dopadení výtržníků. Podle zdroje webu DublinLive měla útočníky na skútrech pronásledovat další dvojice. Dosud však nebyl nikdo zadržen. Policie navíc prošetřuje zprávy, že se před hospodou našly i dvě trubkové bomby.

McGregor restauraci zakoupil v roce 2019 za přibližně 2,2 milionu dolarů (45 milionů korun) a další více než milion dolarů vložil do kompletní rekonstrukce. K hitům v nabídce alkoholu patřila Conorova vlastní whisky Proper No. Twelve. Před rokem ale úspěšnou značku prodal, za což vyinkasoval obří sumu, v přepočtu přes 12 miliard korun.

Jeden z nejsledovanějších MMA zápasníků se zotavuje po těžké zlomenině nohy, kterou utrpěl loni v červenci v zápase s Dustinem Poirierem. Souboj tehdy po zásahu lékaře prohrál. Teď se ovšem dostává znovu do formy a na stole mu leží zajímavé nabídky na rok 2022. S kým si to v kleci rozdá, není jasné. Spekuluje se, že by mohlo dojít ke čtvrtému pokračování série s Poirierem. Nebo se bude chtít Conor potřetí utkat s Natem Diazem?