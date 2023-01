Kalendář UFC a Oktagonu 2023: kdy se konají nejbližší MMA zápasy a turnaje?

Největší MMA bitvy na českém území pořádá organizace Oktagon, ve světě je to pak UFC. V poslední době se však přidávají i další organizace, v článku tak naleznete kompletní kalendář zápasů a turnajů v roce 2023 nejen s českou účastí. Dojde na návrat Jiřího Procházka po těžkém zranění?

Program nejbližších MMA událostí

Datum Turnaj Hlavní zápas 15. 1. 2023 UFC Fight Night Nassourdine Masov (Fr.) vs. Kelvin Gastelum (USA) 22. 1. 2023 UFC 283 Glover Teixeira (Bra.) vs. Jamahal Hill (USA) 5. 2. 2023 UFC Fight Night Derrick Lewis (USA) vs. Sergej Spivac (Mol.) 11. 2. 2023 OKTAGON 39: Mnichov Robert Pukač (SR) vs. Dominc Schober (Rak.) 12. 2. 2023 UFC 284 Islam Machačev (Rus.) vs. Alexander Volkanovskij (Austr.) 25. 2. 2023 KSW 79 ? 4. 3. 2023 OKTAGON 40: Ostrava osmifinále TIpsport Gamechanger 15. 4. 2023 OKTAGON 41: Liberec ? 29. 4. 2023 OKTAGON 42: Bratislava Matěj Peňáz vs. Vlasto Čepo (SR) 20. 5. 2023 OKTAGON 43: Praha čtvrtfinále Tipsport Gamechanger 17. 6. 2023 OKTAGON 44: Oberhausen čtvrtfinále Tipsport Gamechanger

Titulový duel v UFC: Teixeira vs. Procházka

Neuvěřitelná jízda českého samuraje nekončí! Vyzyvatel Jiří Procházka se stal historicky prvním českým šampionem UFC, když na galavečeru UFC 275 v Singapuru uškrtil ostříleného Brazilce Glovera Teixeiru po neuvěřitelné bitvě, která vstoupí do dějin! Procházka přežil několik kritických chvil a vždy se dokázal vrátit zpátky do zápasu, který dospěl až do pátého kola. V něm pak v samotném závěru Teixeiru uškrtil rear naked choke. Sledujte v naší online reportáži reakce na zápas, přineseme i ohlasy přímo ze Singapuru.

Oktagon 33: úspěšná expanze do Německa

Návrat ve velkém stylu. Karlos Vémola nenechal zapochybovat o své formě a po více jak roční pauze, kdy nenastoupil do klece, si připsal rychlé vítězství nad Polákem Michalem Pasternakem. Toho donutil odklepat zápas už v prvním kole, když mu dobře nasadil škrcení (arm triangle choke). Český Terminátor tak zažil ve Frankfurtu parádní premiéru, následně pak místní fanoušky oslovil jejich jazykem, aby jim oznámil, že „V Oktagonu je jenom jeden král!“ Novým vládcem lehké váhy je Belgičan Losene Keita.

Oktagon Underground: Vémola vs. Marpo

„Český Terminátor“ MMA se dočkal svého boxerského triumfu v zápase s hudebníkem Otakarem Petřinou alias Marpem, kterého porazil TKO ve čtvrtém kole ze šesti. Nicméně ukončení zápasu rozhodčím se nesetkalo s pochopením od diváků, kteří zuřivě bučeli a pískali, naštvaní byli i oba bijci. Boxerské vítězství oslavili v rámci Oktagon Underground třeba i Václav Mikulášek či Václav Sivák.