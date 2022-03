Češka na cestě k milionu dolarů. Válí v MMA, nejvíc ale fandí Nadalovi

Do zápasu na turnaji PFL Challenger Series 3 v americkém Orlandu nastupovala s ukrajinskou vlajkou přes ramena. Rodačka z Karlových Varů tím chtěla vyjádřit podporu válkou zmítané zemi. Pak předvedla Martina Jindrová drsnou bitku s Jacqueline Cavalcantiovou z Portugalska.

Tříkolová přestřelka dopadla vítězně na body pro jednatřicetiletou Češku, která navíc byla vybrána pro kontrakt v americké stáji PFL. To ve výsledku znamená, že se může v zápasové pyramidě probojovat až k výhře ve výši jednoho milionu dolarů (cca 23,5 milionů korun).

„Pomalu mi dochází, že jsem konečně dokázala zúročit všechny ty roky dřiny, a teď budu moct s váma v zádech bojovat v jedné z nejprestižnějších organizací světa, PFL. Budu vás potřebovat potřebovat ještě víc než doteď!“ vzkázala po triumfu Jindrová podporovatelům na sociálních sítích.

Sama válečnice taky patří mezi velké fanoušky jednoho sportovce, a to španělského tenisty Rafaela Nadala.

„Toho fakt zbožňuji, koukám skoro na každý jeho zápas. Strašně se mi líbí i tím, že byl světovou jedničkou, pak měl několik zranění a vždycky se dokázal vrátit na tu první příčku. Takhle to mám při kariéře i já,“ prozradila kdysi Jindrová v rozhovoru pro deník Sport. „Mám za sebou čtyři operace a taky jsem se vždy vrátila a zase vyhrávala. Takže to se mi na něm hrozně líbí. Líbí se mi, jak všechno doběhne. Je prostě úžasnej.“

Úspěšná bojovnice má dokonce za krkem vytetovaný Nadalův podpis. „To mám od Laver Cupu (2017 v Praze). Byla jsem se tam podívat a hned potom jsem šla na tetování. Hrozně bych s ním chtěla fotku. Na Laver Cupu jsem od něj byla asi dva metry. Chtěla jsem podpis, ale on tam prohrál, šel hned do šatny a nepodepisoval se. Pro mě tím Laver Cup skončil,“ vzpomínala Jindrová. „Pak nastupoval Federer s Kyrgiosem. Nechtělo se mi na to ani koukat, ale nakonec to byl tak úžasný tenis. Takže je možná dobře, že Rafa prohrál.“

Úspěch české válečnice je o to větší, že většinu sportovní kariéry prožila v ringu, v oktagonu zatím absolvovala jen 6 duelů, vyhrála čtyři. V Americe teď ale může odstartovat novou éru raketovým tempem.