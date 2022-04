Pešta nastoupí do války UFC veteránů. Soupeřem mu bude ruský Wolverine

Jako druhý Čech se představil v UFC a odzápasil tam pět duelů, vyhrát dokázal Viktor Pešta jen jeden. Teď ale nastoupí na turnaji PFL v texaském Arlingtonu proti Omarimu Achmedovi, který v UFC prošel patnácti souboji, z nichž devět vyhrál. Před českým válečníkem je tak veliká výzva. Pokud ve vstupní zátěžové zkoušce obstojí, může se v pyramidě americké ligy probojovat až ke speciální výhře ve výši jednoho milionu dolarů (22,5 milionu korun).

„Je tu podobnej režim jako v UFC. Mám z toho takové až záchvěvy nostalgie…“ řekl Pešta v živém vysílání fanouškům pár dnů před bitvou. „Focení, rozhovory pro média, podepisování rukavic. Probíhá to podobně. A je fajn zase zažívat něco nového, být v nové organizaci a posbírat nějaké zkušenosti.“

Český bijec i jeho soupeř prošli předzápasovým vážením, takže jejich zápasu v polotěžké divizi nic nestojí v cestě.

Během nedávného živého vysílání přesto zajímalo mnoho Peštových příznivců opět to, jestli se jednou střetne s dalším českým UFC veteránem Karlosem Vémolou. „To se asi nestane. Já bych ten zápas samozřejmě chtěl, chtěl jsem ho celou dobu, co jsem byl v Oktagonu,“ přiznal bojovník. „Ale viděl to každej, že jakmile jsem přišel do polotěžké váhy, on shodil do střední, teď jsem odešel a on se vrací do polotěžký. Takže ten zápas by se stejně nikdy nestal. Tady to mi jen potvrdilo, že je zbytečný ho nějak nahánět. On by do toho zápasu nikdy nešel. Nemá tak cenu brzdit svoji kariéru a čekat, až ho k tomu někdo dokope. Takže mě zkrátka Karlos v tuhle chvíli vůbec nezajímá.“

Bojovník také dostal hodně dotazů ohledně výplaty v PFL, nechtěl být ale v této věci konkrétní. Uvedl jen, že si proti UFC polepší a že kdyby se dostal na špičku pomyslné pyramidy, dostane k platům za jednotlivé zápasy snový milionový bonus.

Pešta naposledy zápasil v organizaci Oktagon MMA na turnaji s číslovkou 28. Porazil tehdy TKO německého soupeře Stephana Puetze, neboť lékař střet ukončil ve třetím kole kvůli tržné ráně. Hodně se pak řešila možnost odvety, ale Pešta nakonec přijal nabídkou PFL.

Zajímavý duel Achmedov vs. Pešta bude možné sledovat zdarma na YouTube kanále organizace PFL. „Můj zápas by měl proběhnout zhruba okolo jedné hodiny ráno českého času,“ vzkázal Pešta fanouškům.