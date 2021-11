Osobnosti MMA: Procházka bude příštím šampionem UFC, když…

2) Jak by podle vás dopadl případný zápas Teixeira vs. Procházka?

Tento duel vzal dech nejen fanouškům, ale i většině bojovníků. Glover Teixeira vytvořil obrovský příběh, který zakončí český samuraj Jiří Procházka, myslí si většina osobností oslovených v následující anketě. Jsou ale i ti, co varují, že i pro devětadvacetiletého bijce z Moravy by mohl být o třináct let starší Brazilec velkou hrozbou. Českým a slovenským MMA expertům jsme položili dvě otázky:

Souboj, jenž šokoval svět MMA. Tak lze bez nadsázky mluvit o titulové bitvě Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira, z níž povstal nový šampion polotěžké divize UFC. Je jím dvaačtyřicetiletý brazilský gladiátor, v jehož úspěch věřil málokdo. Souboj na místě sledoval i Jiří Procházka, na toho hned vítěz ukázal jako na příštího soupeře. Jak překvapivý polsko-brazilský duel hodnotí osobnosti českého a slovenského MMA? A koho favorizují v případné bitvě Teixeira vs. Procházka?

Attila Végh

Zápasník Oktagon MMA

1) „Velmi, velmi mě to překvapilo. Brutální výkon od Teixeiry, byl naprosto soustředěný a šel za svým cílem. Takticky to výborně zvládl, v prvním kole se mu povedlo dát Janka na zem a trochu ho zatavit. Myslím si, že ho to mohlo i trochu zlomit v hlavě. V druhém kole jsme viděli, že Blachowicz trefoval nějaké údery, ale potom se trefil i Glover. Říkal jsem před soubojem, že nevím, co od Teixeiry čekat, protože už je trochu starší ale zkušený bojovník. Přesně, jak to říkal, dvacet let dlouhá cesta a teď se stal zaslouženě šampionem. Může být příkladem pro každého, že se nikdy nesmí vzdávat, všeho se dá dosáhnout, když člověk jde za svým snem.“

2) „Pořád si myslím, že Jirka je mladý a dravý borec. Teixeira už dokázal, co se dalo a nevím, jestli bude mít ještě takovou motivaci, aby dal všechno do přípravy a obhájil. Hlavně s takovým borcem, jako je Jirka. On je úplně jiný level než ostatní fighteři v polotěžké váze, skutečně nevyzpytatelný zápasník. Psychicky je opravdu jinde. Už jsem říkal, že bude v té divizi šampionem, a pořád to tvrdím. Teď má největší šanci a držím mu palce, ať je to doma!“