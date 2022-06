Martínek nastoupí v KSW! Jejich rukavice se mi hodí do sbírky, vtipkuje

Bojovník Michal Martínek byl hostem Fight Castu One • Fight Cast One

Když začala válka na Ukrajině, nedokázal si představit, že by dál zápasil v ruské stáji. A tak Michal Martínek slušně poděkoval a z ACA odešel. Od té doby fanoušci tipovali, pod jakou značkou bude dál bojovat. Je rozhodnuto, „Černovous“ nastoupí v obří polské organizaci KSW. „Hlavně mám rád pestrost, nejsem na jednom místě, nestojím. Tak mě to naplňuje a baví,“ říká odhodlaně český těžkotonážník, který se vrátí do boje už 18. června.

Dohodnuto, podepsáno! Michal Martinek uzavřel smlouvu na několik zápasů s polskou organizací KSW. Poprvé nastoupí na obřím turnaji s číslem 71 v polském městě Toruň 18. června. Utká se s přitom s domácím bijcem Filipem Stawowym, jenž bude v KSW také debutovat.

Dlouho se spekulovalo, v jaké organizaci se objevíte. Nakonec je to KSW. Co rozhodlo?

„Rozhodlo to, že se mi zalíbilo zápasit venku, mimo tu pomyslnou komfortní zónu. A to nemyslím nijak špatně, ale chci prostě nové výzvy. V Česko-Slovensku jsem si něco dokázal a chtěl bych to zvládnout i venku. To je celý. Tím vůbec nesnižuju kvalitu našich asociací. To vůbec! Jsem hrdej, že jsem byl šampionem Oktagonu. Ale jako sportovce mě prostě zajímá cestování, poznávání nových lidí a chtěl bych po sobě něco zanechat i venku.“

Měl váš odchod z ruské stáje ACA ještě nějakou dohru, nebo to šlo hladce?

„Byli jsme až překvapení z toho, jak to proběhlo na klid. Řekli jsme jim nějaký náš úhel pohledu, že to není nic proti nim jako asociaci, ale v rámci toho, co se děje, tak nechci řešit nějaké přelety a tak dále. Je mnoho věcí, které rozhodly i mimo samotný konflikt jako takový. V tom jsem měl taky hned jasno, jak už jsme se v minulosti bavili.“

Zápasit budete už 18. června v polském městě Toruň. Soupeřem vám bude domácí borec Filip Stawowy, co na něj říkáte?

„Má přezdívku Tank, což o něčem svědčí. Je to takový kolos. Myslím, že jsme stejně vysocí zápasníci, což je pro mě příjemný, protože poslední čtyři zápasy jsem chodil docela s gigantama. Myslím, že je to dobrý soupeř na první zápas. Má z devíti duelů osm ukončení KO. Myslím, že se od našeho souboje očekává, že to bude pořádná přestřelka v postoji. Hodnotím ho jako mladého dravého kluka, který bude hladovej a bude bojovat před svým publikem, takže se bude chtít ukázat. Myslím, že ukážeme pořádnej zápas.“

Můžete přiblížit, jak je pro vás kontrakt s KSW výhodný i po finanční stránce? Je jasné, že nemůžete být konkrétní.

„Myslím si, že mě nikdo nezaplatí tak jako ACA. Ta asociace platí fakt krásný peníze. Ale taky je třeba říct, že jsem tam byl v top desítce a měl jsem tam nějaké renomé, byť jsem měl jedno vítězství a dvě prohry, ale každý zápas jsem měl s borcem z top desítky. Takže jsem tam měl něco vybudováno, což u KSW musím udělat nanovo. Základ tam mám zajímavý, určitě to není špatné… Na rovinu, představovali jsme si trochu víc, ale nebudeme fňukat, bereme to tak, že se jdeme ukázat do nové asociace. A je potřeba si tam vypěstovat jméno. Ale od třetího čtvrtého zápasu se to tam diametrálně zvyšuje. Takže se tam pak dostaneme na podobné peníze jako v ACA. Takže bude záležet na mém umění a na tom, jak budu vyhrávat.“

Byl o vás zájem i na české scéně. Mluvilo se o tom, že s vámi jedná Oktagon, patrně byla i nějaká nabídka od RFA… Vypadalo to někde na dohodu?

„Oktagon mi nabídl víceméně stejné podmínky jako KSW za první zápas. Nejvíc peněz mi nabídlo RFA, a to diametrálně vyšší částku. Ale já se rozhodoval čistě na základě nějakého vnitřního pocitu, že mě baví teď sbírat zkušenosti venku. Jak říkám, tady už jsem něco dokázal a chtěl bych to samé zvládnout venku, dokud mám tu chuť a sílu. A u KSW je dobré, že i když jsem podepsal smlouvu tam, můžu zápasit i doma na jednorázové smlouvy. Takže se dost brzy může stát, že se dohodne nějaký zajímavý fight na tuzemské půdě.“

Vaším trenérem je André Reinders, s ním jste se shodli, nebo vám doporučoval jinou variantu?

„Samozřejmě. Nikdo z MMA scény mě nezná víc, jsme spolu od prvního mého profi zápasu, ví, o co mi jde. Kdyby mi šlo čistě o marketing, tak je pro mě nejzajímavější být v Oktagonu, protože jsem si tady vytvořil své jméno. Díky té organizaci i díky mým výkonům. I sportovně je Oktagon velice úspěšná organizace, kde je hodně zápasníků z UFC, a několik zápasníků odtamtud do UFC šlo, takže už má svou váhu ve světě. Na to, jak je tu Oktagon krátce, tak výsledky má krásný. Všechna čest. Ale jak říkám, mě zajímá to zahraničí.“

Chápu.

„Jsem takovej sběratel, baví mě mít doma rukavice Contender, ACA, Oktagon, teď KSW. (pousměje se) Budu mít o čem vyprávět a nasbírám zkušenosti, které pak můžu jednou předávat dál. A hlavně mám rád pestrost, nejsem na jednom místě, nestojím. Tak mě to naplňuje a baví. Ve sportovním světě jsem už pětadvacet let a potřebuju mít před sebou neustále nové výzvy, aby mě to hnalo jako motor. Čím je člověk starší, tím víc ho bolí tělo. A to teď už pociťuju. Ať to byl hokej, teď MMA, jsou to dva extrémně náročný sporty na klouby a celkovou životnost organizmu. Proto potřebuju mít pořád motivaci, aby mě to nutilo makat.“

Takže nesbíráte jen postavičky superhrdinů ale i rukavice.

(směje se) „Jo jo, jsem sběratel po tátovi. Ten sbírá léta japonský porcelán nebo čínskej, já tohle.“

Řešil jste to rozhodování i s manželkou, která vás doprovází ke kleci?

„Jo jo, manželka má veliký přehled. Sleduje léta UFC, je to nadšenec do bojových sportů. Takže její názor je pro mě taky důležitý a s mým rozhodnutím souhlasila. KSW mi prý bude slušet.“