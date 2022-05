Novotný: Souboj Vémola vs. Marpo měl pokračovat. Míří do „Ocelového města“

Na konci se brečelo a pískalo, nic to ale nemění na tom, že turnaj Oktagon Underground podle všeho překonal rekordy v sázení na MMA v Česku a taky se zařadil do trojice nejsledovanějších českých akcí bojových sportů. Promotér Ondřej Novotný i přesto lituje, že byl galavečer zakončen zrovna tímto způsobem.

Jak hodnotíte akci Oktagon Underground teď s odstupem času?

„Osm a půl z deseti. (pousměje se) Protože se nepovede vždy všechno úplně. To je jedna věc. A druhá, že ten závěr měl takovou zbytečně hořkou příchuť. Ale jinak jsem maximálně spokojenej, protože se o tom mluví a všichni se k tomu vyjadřují, a to je vlastně ta nejlepší reklama na všechno. Chápu, že ne všichni jsou spokojení, my taky ne, ale otázka je, jestli je to to nejdůležitější.“

Má turnaj ještě teď nějaké dozvuky, řeší se kolem toho něco?

„Mluvil jsem o tom s Honzou Fránou (ringový rozhodčí zápasu Vémola vs. Marpo), on mi k tomu řekl své vysvětlení. Skoro všichni snad už viděli video, které je ze šatny a Honza tam zápasníkům vysvětluje, že přesně tohle se může stát, když někdo bude absolutně neaktivní. Což Marpo vlastně byl. Taky je vidět, že Vasil Ducár (boxer) a někteří další lidi, kteří tomu rozumějí, se Honzy vlastně zastávají. Já jako organizátor turnaje, jsem s ním mluvil a říkal mu, že je to specifický druh zápasu, tak dost dobře spokojený být nemůžu. A není pro to pro mě vysvětlení. Jasně jsem mu říkal, že to není profesionální duel v tom pravém slova smyslu, že by ti kluci nechtěli doboxovat nebo že to bude box, jak si někteří možná mysleli. Zasloužili si to dobojovat do posledních možných vteřin. A to se nestalo na základě jeho rozhodnutí.“

Takže vysvětlení rozhodčího vás úplně nepřesvědčilo o tom, že to ukončil správně?

„Asi by všichni souhlasili, že Marpo v tu chvíli nebyl v nějakém ohrožení. Ve smyslu zdraví. A to je to jediný, co má rozhodčí v takovém zápase dělat, to znamená chránit zdraví těch kluků, kdyby už fakt nemohli a byli opravdu rozbití. A v tomto případě to tak nebylo.“

Ze strany Marpa zaznívá kritika, že byl Vémolovi tolerován styl boje, který nebyl fér. A že měl rozhodčí oba bojovníky častěji roztrhávat. Jak to vidíte vy?

„Myslím si, že to napomínal dost, že to trhal a že Marpo měl vždycky šanci jít do středu, do strany. Ale za mě lze jasně vidět, že Marpo hledal kyslík, že mu ztuhly nohy a už nemohl. On říká něco jiného, já tomu rozumím a nevidím do toho, jak se cítí. Takže to je takový můj pocit, který nemusí být pravdivý. Nicméně myslím, že je z těch záběrů evidentní, že v momentu, kdy se od něj Karlos odlepí a Marpo má šanci jít do strany, tak mu nefunguje tělo. Že tam nejsou myšlenky na to ‚Aha, teď převezmu otěže. Budu tady tancovat…‘ A tak dál. Jsou tam myšlenky leda na přežití. Pro mě to rozhodně nebylo o tom, že by se šetřil na páté šesté kolo. Všichni mluvili o tom, co dělal Vémola špatně, ale já jsem čekal víc od Marpa. Pakliže mu nic víc nedovolil, tak těžko hanit Vémolu za to, že dělal, co všichni čekali, že bude dělat.“

A co ty hlavičky, které Vémola prý dělal?

„Jako já jsem žádnou velkou hlavu neviděl. Že se o něj opíral? Souhlasím úplně. Mohl dostat klidně trestný bod. Ale zase, tohle je typ zápasu, který kvůli tomu nediskvalifikujete. Stejně jako neměl být ukončen Marpo pro tu totální neaktivitu. V normálním boxu, kdyby tam jen čtyři kola stál a nechal do sebe mlátit, tak oukej, ale tady to mělo doběhnout do konce.“

Jak byl na tom turnaj po stránce sledovanosti?

„Určitě se dostal mezi top tři.“

V tuto chvíli máte před sebou už další velký turnaj a to Oktagon 33 v německém Frankfurtu. S průběhem příprav jste spokojen?

„Zatím to jde nadmíru dobře. Máme už přes osm tisíc prodaných lístků. Což znamená, že budeme v Německu v nové MMA éře největší turnaj, který tam kdy byl. Včetně UFC, na který přišlo maximálně 8 200 lidí. V tomto směru je to to, co jsme si naplánovali, aby hned první akce všechny posadila na zadek a ukázala, že Oktagon má na to strhnout německé fanoušky. Zároveň jsme první akce MMA, která kdy byla přímo ve městě Frankfurt. Protože tento sport tam byl donedávna zakázaný. To je pro nás taky důležitý. Máme přitom ty největší hvězdy z Düsseldorfu a Frankfurtu a budou poprvé startovat ve vlastním městě před vlastním publikem. V té největší hale, kterou Frankfurt nabízí.“

Festhalle je dost proslulá budova, že?

„Ano, pro ně je to ikonická stavba, která tam stojí sto dvacet let. Všichni ti zápasníci tam chodili jako malí na koncerty Michaela Jacksona, U2 a podobně. A teď tam můžou bojovat. Takže pro ně je to splněný dětský sen. Festhalle je pro ně něco jako pro nás Lucerna, akorát pro víc jak deset tisíc lidí. Takže to má v sobě spoustu nej a hromadu zážitků, které budou vůbec poprvé. Extrémně se na to těšíme.“

Jaké to je organizovat akci v hale, kde jste nikdy předtím nebyli? Navíc je to opravdu stará budova, obnáší to nějaké komplikace?

„Je to specifický. Je to taková výstavní budova. Když si představíte, že bychom to dělali v obou křídlech Křižíkova paláce, tak ono je to tomu podobné. Akorát, že je to jeden velký prosklený palác. Festhalle je hodně úzká a dlouhá. Podle toho jsou pak rozvržené tribuny, má to svá specifika. Je tam obrovsky vysoký strop… Když jsem tam poprvé přišel, měl jsem pocit, že jsem v Ocelovém městě Julese Verna. Samozřejmě to chce něco jiného. Má to na jednu stranu nádech, na druhou spoustu úskalí. Ale člověka si ta aréna hned získá. Chce to samozřejmě jinak si pohrát se světly, zvukem… Vše musíme nazkoušet. Je to zajímavý.“

Bude organizován třeba i nějaký zájezd pro české fanoušky?

„Hodně lidí se na nás obracelo. Myslím, že se organizuje nějaký autobus. Pro fanoušky jsme udělali všechny možné vysvětlivky. Ale počítáme s tím, že to bude tak pět set lidí z Česka a Slovenska, kteří se vydají podpořit domácí kluky. Je tam Ivan Buchnger, Karlos Vémola, Zdeněk Polívka a Jarda Pokorný. Takže je tam hned několik velikých zápasů, které mají naši kluci.“

I český fanoušek se tak má na co těšit.

„Ano. A co bych byl rád, aby lidi ocenili, že to naše česko-slovenská organizace, s níž jdeme do Německa, a vypadá to, že můžeme být úspěšní. Když si vezmeme, kolik českých firem se prosadilo v Německu, aby to tedy nevlastnili Němci, ale přímo my a ukázali jsme jim, jak se to má dělat… Mně teď žádná nenapadne, možná tomu tak v nějakém odvětví je. Každopádně takových příběhů moc nebude. Chtěl bych, aby na to byli lidi hrdí, protože jsou to oni, naši fanoušci, kteří to dotlačili do takových rozměrů. Proto je to i jejich úspěch, ze kterého můžou mít radost.“