Rozhodčí zápasu Vémola vs. Marpo: Neměnil bych, chránil jsem zdraví

Po předčasném ukončení souboje Karlos Vémola vs. Marpo se velká část pozornosti přesunula na třetího muže v ringu. A to rozhodčího Jana Fránu, jenž zápas odmával ve čtvrtém kole, čímž vyhrál Terminátor způsobem TKO. Sudí se pak stal dokonce terčem mnoha slovních útoků, nicméně našlo se i mnoho bojovníků a expertů, kteří se jej zastali. On sám se ale k situaci dlouho veřejně nevyjádřil. Až nyní se rozhodl promluvit k propíranému duelu poprvé a prý naposledy. „Marpa jsem několikrát slovně upozorňoval, říkal jsem: Aktivita, aktivita, nebuď pasivní, aktivní obrana! Nestačilo to,“ vzpomíná zkušený rozhodčí.

Když se teď ohlédnete za duelem Vémola vs. Marpo, jednal byste stejně ohledně jeho ukončení?

„Myslím, že bych se rozhodl úplně stejně. Neměnil bych, protože jsem rozhodl, jak jsem rozhodl podle toho, co jsem viděl.“

Můžete přiblížit, co jste v ringu viděl, že vás to vedlo k odmávání zápasu?

„Určitě. Rozhodnutí bylo TKO, neboli technický knockout, kdy rozhodčí zastavuje zápas pro naprostou převahu jednoho z boxerů a to bez počítání. Velmi často bylo uváděno, že to bylo pro neaktivitu, ale bylo to pro absolutní optickou převahu soupeře. A rozhodl jsem tak i proto, že jsem si myslel, že je Marpo už v ohrožení zdraví. Dostal totiž několik ran, a když jsem tam nakoukával, což je vidět z několika záběrů, tak jsem si dvakrát počkal, jestli se mi to jen nezdá, po dvou ranách na spodek se začal otáčet a měl hlavu dole. V tu chvíli mi to připadalo jako prevence zranění, aby nedostal ránu do zátylku, proto jsem zápas zastavil. Takže to byly dva důvody, proč jsem tak rozhodl. Pro absolutní převahu soupeře a pro ochranu zdraví zápasníka, který se otáčí.“

Dostaly se ke mně informace, že vám bylo kvůli zápasu i vyhrožováno. Je to tak?

„No, začaly mi chodit zprávy od neznámých lidí. Začali mě na sociálních sítích kontaktovat lidi, které vůbec neznám. A psali mi ne úplně pěkné věci a komentáře. Ale k tomu bych se asi nerad vracel a vyjadřoval.“

Mimochodem jakými pravidly se turnaj řídil? Byla to exhibice, šlo to tedy mimo Českou unii boxerů profesionálů.

„Zápas se pořádal pod federací Čeští profesionální boxeři (ČPB). Ta v Česku zastupuje vlastně světovou organizaci IBF. A v pravidlech IBF je jasně napsáno, že pokud je tu převaha jednoho ze závodníků, tak se zápas zastavuje. Je to tak i u ostatních asociací, protože v profesionálním boxu jako takovém se vlastně nepočítá ve stoje, jako je to třeba v kickboxu a thaiboxu.“

Vy tedy máte licenci IBF?

„Ano, já mám i světovou licenci jako rozhodčí IBF a Ladislav Kutil má zakoupenou licenci IBF jako promotér. Proto jsme se rozhodli to udělat pod ČPB.“

Teď se zeptám na pár konkrétních připomínek, které k zápasu často zaznívaly. Řešil se například tlak Vémoly hlavou na Marpa. Proč jste ho nenapomínal víc?

„Několikrát jsem Karla slovně upozornil, ať zvedne hlavu. Šlo mi primárně o to, aby nedal hlavičku. Počítal jsem spíše s tím, že se Karel bude snažit klinčovat, svazovat… Což se vůbec nestalo. Tím jsem byl vlastně mile překvapený. A že tam byl ten tlak hlavou… Víte co, i když se podíváte na zápasy profesionálů, tak jsou o sebe občas opření hlavou. Stává se to. Několikrát jsem to napomínal. U Marpa jsem měl zase spíš napomínat víc pasivitu a částečné otáčení. Ale Karel poslouchal a vždy když jsem ho odstrčil, byl připravený velice rychle za mnou a šel dál dopředu. Ale že by tam byl nějaký vědomý útok hlavou, že by dal Karel skutečně hlavičku, to tam nebylo.“

Karlos Vémola po výhře nad Marpem: o pravidlech, průběhu, reakcích a dalších plánech Video se připravuje ...

A co údery pod pás, o kterých mluvil hned po souboji Marpo?

„Přiznám se, že jsem jeho rozhovor neslyšel. Kdybych viděl úder pod pás, tak upozorním. Ale žádný jsem, bohužel, neviděl. Byly tam rány, které šly na oblast konce trenýrek, ale jestli byl nějaký úder vyloženě pod pás, tak jsem ho neviděl.“

Co ale několikrát opravdu vidět bylo, byly okamžiky, kdy Vémola držel jednou rukou Marpovi hlavu a druhou ho mlátil.

„Jako neměl by ho držet řekněme v kravatě, nebo jak bych to nazval. Je ale skutečně proti pravidlům držet soupeře jednou rukou a druhou ho mlátit. Myslím, že vím, na které situace narážíte. Snažil jsem se ihned ten klinč roztrhávat, srážet tu ruku. Takže ano, všiml jsem si toho a upozorňoval jsem na to.“

Ve chvíli, kdy jste od sebe zápasníky odtrhl, tedy přerušil boj, neměli by se správně vracet do středu ringu?

„Z mého pohledu to tak být nemá. Protože by se tím zápas hrozně rozkouskoval. Samozřejmě, že když je třeba oficiální stržení bodů, nebo oficiální penalizace, tak se začíná zprostředka. Když se ale přerušuje jen takto, tak by se zápas měl nechat co nejvíce plynout. A z mého pohledu se duel spouští na tom místě, kde se přerušil.“

Řešil s vámi pak souboj ještě nějak Marpův tým? Protože se opravdu netajili nespokojeností. A měli by třeba vůbec možnost se odvolat, když šlo o exhibici?

„Jestli mají možnost se odvolat, to se přiznám, že nedokážu odpovědět. Protože nevím, jaká byla dohoda s promotérem. Netuším, na čem byli předem dohodnutí. A co se týká komunikace s Marpovým týmem. Před týdnem jsem se sešel s Láďou Kutilem (boxerský trenér Marpa), takže ano, kontaktovali mě. Já jsem s Láďou dlouhodobě v přátelské vazbě, takže to byl spíše rozhovor přátelského charakteru, kde jsme ten zápas probírali.“

A našli jste pak nějakou shodu?

„No, shodou bych to nenazval. Ale řekli jsme si, co jsme chtěli.“

Každopádně podle toho, co říkáte, asi nehrozí, že by vás mohl někdo podezřívat, že jste pískal záměrně pro jednu stranu.

„Ježiši, to vůbec ne. Lidi, co mě z bojové scény znají, vědí, že pískám téměř dvacet let a mám za sebou přes čtyři sta turnajů a podobných akcí. Pískám pro Glory, WAKO Pro… A náznak toho, že bych byl někým ovlivněný, tak to vůbec.“

Když jste se díval na zápas ze záznamu, viděl jste něco, co byste uznal jako své pochybení, nebo v čem jste mohl postupovat lépe.

„Přiznám se, že jsem mohl zkusit udělit Karlosovi oficiální mínus bod za opakování držení, ale i kdyby to skončilo na body, tak by to stejně danou situaci nezměnilo. Karlos vyhrál všechna kola. Takže jsem možná mohl přistoupit k tvrdší penalizaci.“

Vzhledem k tomu, že oběma bojovníkům nebyl nikdo blíž, zeptám se ještě na jednu věc. Marpo mluvil po souboji o tom, že Karlosem několik jeho úderů otřáslo, zatímco on sám se otřesený vůbec necítil. Nicméně jak na tom kdo byl během duelu podle vás?

„Nechci nijak hodnotit, kdo na tom jak je kondičně, ale Marpo z mého pohledu byl ve veliké defenzivě. Nečekal jsem, že se zápas bude odvíjet právě takhle. Předpokládal jsem, že Marpo bude mnohem víc pracovat v prostoru, že zkusí nějaké sidestepy, práci na lanech, nebo zastavovat Karlose třeba při zahájení kola. Zkrátka jsem od něj čekal mnohem větší pohyb. A já bych to nezastavil, kdybych neměl pocit, že je Marpo opravdu mlácenej. Neměl jsem žádnou touhu, aby vyhrál jeden, nebo druhý. Ani jednomu jsem to nepřál víc. Ale v tu chvíli jsem prostě viděl krvácení, defenzivu a velkou optickou převahu soupeře. Těsně před koncem zápasu jsem si tam dvakrát nahlédl, viděl jsem, že Marpo dostává spodky, začal se z mého pohledu otáčet a dávat hlavu dolů. A to je jeden z důvodů, proč jsem souboj ukončil. Byl jsem už přítomný na velikých mezinárodních akcích, kdy třeba na mistrovství světa došlo později k úmrtí. Takže jsem se opravdu snažil ochránit zdraví.“