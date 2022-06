Clash of the Stars 2: napadení jako promo i nahé ňadro. Bizár pokračuje

Promotér Tomáš Lynh Le Sy a zápasníci Koleso a Filip Grznár • Clash of the Stars

Fanoušci podivné zábavy si opět přišli na své. Organizace Clash of the Stars uspořádala druhý turnaj, a o zvláštní momenty nebyla nouze. Po zápase kontroverzního kulturisty Filipa Grznára došlo na napadení, které bylo vlastně jen upoutávkou na jeho příští souboj. A v jedné z dívčích bitek došlo k nechtěnému uvolnění... ňadra. Polštářové klání opanoval influencer s přezdívkou Koleso a pro další prohru si přišla pornoherečka Silvia Dellai. Z hlavního klání odešel vítězně Marek „Datel“ Valášek.

Výsledky Clash of the Stars 2

Jedná se zkrátka jen o zvláštní zábavu, nikoliv sportovní turnaj. Tak je třeba nahlížet na akce Clash of the Stars. Na klasickém galavečeru bojových umění by nebylo možné vidět to, co se odehrálo v sobotu večer v pražské hale Královka.

Unavený hlavní zápas Marek „Datel“ Valášek vs. Jakub „Freescoot“ Smrek vyhrál prvně jmenovaný. Když ale zvedal ruku vítězně nad hlavu, mnoho diváků z dvoutisícového publika nesouhlasně bučelo. „Vy všichni, co tady bučíte, tak stejně přijdete na další zápas,“ reagoval Valášek a následně projevil respekt soupeři.

Nicméně hlavní duel se přece jen přiblížil skutečnému boji. Jinak se dá říci, že srovnávat většinu bitek na Clash of the Stars se zápasy profesionálů by bylo, jako porovnávat hru „Člověče, nezlob se!“ a šachy. Nicméně diváci této crazy podívané rozhodně nehledají kvalitu. Naopak, jde o to, aby dostali dostatečnou dávku bizarností. A to se stalo.

Příkladem toho byl hlavní předzápas Vojtěch „Sensey“ Prell vs. Miroslav „Fayne“ Loner. Ač rapper „Sensey“ zvítězil na submisi (gilotina – škrcení), nelze mluvit o kvalitním sportovním výkonu – i když snaha byla – a už vůbec o chování sportovce. „Ale vole, dal mi záhul jak zm*d. Nečekal jsem, že to bude takhle těžký,“ zhodnotil zápas vítěz a pak zmínil, že by se do klece rád vrátil. „Chtěl bych nějakýho rappera, kterej se mnou půjde váhovku osmdesát čtyři kilo, jinak to m*dám.“

Znovu do akce se vrátila i pornoherečka Silvia Dellai, která si připsala další prohru, tentokrát s influencerkou jménem Nadia „Habibi“ Dridi.

Na extrémní akci nemohl chybět ani kontroverzní kulturista Filip Grznár. Ten si připsal výhru nad Adame Josefem už v prvním kole technickým knockoutem. Do klece pak vběhl blázen v paruce a Grznára napadl.

Akční strkanice, do níž se zapojila i ochranka, se brzy vysvětlila. Útočníkem byl Aleš „Psychopat“ Bejr, který má mít na dalším turnaji Clash of the Stars právě s Grznárem souboj. Jednalo se tak o pouhé promo. Ať už jejich střetu, nebo samotného influencera, který udělá pro zviditelnění téměř cokoliv.

Této scénce předcházela podívaná, na kterou se údajně těšilo mnoho lidí. Polštářová bitva Patrik „Koleso“ Pešava vs. Lukáš Kril. Z klece odcházel jako vítěz Pešava, což publikum zjevně potěšilo.

Diváci také mohli vidět souboj svalů a techniky. Do kolbiště totiž vstoupil kulturista Karel Benda a o třicet kilogramů lehčí kickboxer Filip Roubíček. Vítězem se stal profesionální zápasník, a to na body.

V dívčí válce Barbora „Uhlířka“ Uhlířová vs. Angeli Mangombe došlo na nečekané odhalení. A to ňadra influencerky Mangombe. K nápravě došlo po upozornění rozhodčím. Duel skončil remízou.

Pro rychlý knockout si do klece přišel mladík, který se proslavil díky tomu, že se coby dítě mihnul v pořadu Ano, šéfe! a říká si „Kluk s kamením“. Ten sice na TikToku točil i videa s Lucií Pudilovou, ale zjevně se od ní neučil nic z MMA. Rychlé KO mu zasadil influencer Leoš „Rošťák Svobík“ Svoboda.

Zážitek z přenosu večera kazily časté a výrazné výkyvy hlasitosti, občas špatná artikulace vystupujících a chvílemi rušivě působil i hrdelní hlas uvaděče. Na celkovém dojmu to ale nic neměnilo.