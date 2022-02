Promotér Clash of the Stars: Cílem je O2 arena, na kontroverzi neubereme

Tisková konference Clash of The Stars • Instagram Clash of The Stars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Bizární turnaj bojových umění Clash of the Stars nabídl i zápas pornoherečky Silvie Dellai • Instagram

Promotér Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy během zápasu • Instagram / Tomáš Linh Le Sy

Promotér Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy jako komentátor • Instagram / Tomáš Linh Le Sy

Promotér Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy (vpravo) • Instagram / Tomáš Linh Le Sy

Promotér Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy (vlevo) • Instagram / Tomáš Linh Le Sy

Něco takového tu ještě nebylo. První turnaj Clash of the Stars byl pro jedny neuvěřitelným bizárem, pro jiné skvělou zábavou. Ať už tak, nebo tak, nejednalo se rozhodně o poslední akci pod touto značkou. Promotér a zápasník v jedné osobě Tomáš Linh Le Sy v obsáhlém rozhovoru přiznal hned několik aspektů, na kterých je do budoucna třeba zapracovat a prozradil i to, kudy se bude nová organizace dál ubírat. Na premiérovém galavečeru nastupovalo hned několik kontroverzních person a v tomto směru, se prý rozhodně nebude ubírat.

Jak hodnotíte první akci Clash of the Stars?

„Úspěch! My jsme spokojeni. Technicky se povedlo všechno relativně dobře. Samozřejmě že je co vylepšovat. Každý jeden aspekt galavečera bude příště lepší, ale jsme spokojeni, že jsme to vůbec dali do kupy. Jednalo se o naši první akci a bylo důležité, aby se povedla. Ohlasy jsou vesměs pozitivní. Samozřejmě každý si najde něco, co kritizuje. Nicméně jsme spokojení, rezonuje to po celém internetu, z čehož jsme nadšení a těšíme se na další turnaj.“

Můžete prozradit čísla sledovanosti?

„To říkat nechci, jedná se o naše interní informace. Ale jsme také spokojeni. Mohlo to být lepší, spoustu sledujících nám uteklo kvůli nelegálním streamům. Hlavně na Twitchy, tam obrana pořádně nezafungovala. Desítky tisíc lidí se tak dívaly zadarmo, to nás mrzí a musíme na tom zapracovat. Ale i tak jsme spokojeni a máme do budoucna slibné vyhlídky.“

Dostala se ke mně informace, že sledovanost, respektive prodej pay-per-view, byl něco mezi sedmdesáti až osmdesáti tisíci. Blíží se to skutečnosti?

„Ne. To není přesné číslo.“

Bylo to tedy méně?

„O něco ano. Těch nelegálních streamů bylo právě ještě mnohem víc. To je ten důvod, proč jsme nedosáhli takových čísel, jinak by to bylo reálné. Byli bychom možná na sto tisících.“

Na čem je podle vás třeba nejvíc do budoucna zapracovat, v čem se chcete zlepšit, aby byla vaše příští akce lepší? '

„Musíme se zlepšit absolutně ve všem. Ať už se budeme bavit o kamerách, světlech, zvuku… Všude je co zlepšovat. I třeba výkon mě jako moderátora nebo Kuby Jíry coby moderátora. Výkony bojovníků samozřejmě taky půjdou nahoru, protože budou mít víc času na přípravu. Další turnaj budeme mít zkrátka daleko lepší a kvalitnější.“

Dobře. Jako první souboj večera jste měli bitku dva na dva. Je to formát, u kterého chcete zůstat?

„Zatím ještě nemáme hotový seznam zápasů pro příští turnaj. Jsou nějaké nápady, ale zatím ne souboj dva na dva. Ale tím neříkám, že v budoucnu nějaký další neuděláme. Nejspíš ano. Možná ne na další akci.“

Zápasník Le Sy jako promotér bitev influencerů: Chceme přinést humbuk

Jakožto zápasník jste musel vidět, že se jednalo o velmi nevyrovnané klání…

„Je to tak. Bylo to ale také tím, že to obě dvojice vzaly týden před akcí. Vlastně se domluvili sami na internetu v nějakých diskuzích, že se půjdou poprat. Tato informace se k nám dostala, tak jsme se prostřednictvím trenéra Lea Brichty dostali k tomu, že by se to mohlo odehrát u nás. Podpořili jsme také charitu, kterou měli rozjednanou na Slovensku, a domluvilo se to. Ti slabší kluci byli z Olomouce a šli po šanci, zkusili životní příležitost, nebáli se toho, a i když věděli, že jsou v rolích velikých outsiderů, tak do toho šli. A bohužel pro ně se jim nepovedlo šokovat Česko.“

Proč jste je vlastně ani pořádně nepředstavili na tiskové konferenci?

„Jejich jména (Daniel Šutera, Michal Zbožínek) tam padla, říkal jsem je hned v úvodu a upřímě, ta tiskovka byla taky docela freestyle. Celý víkend jsme lítali jako blázni. A tím, že to byla první akce, neměli jsme tým dostatečně široký a zkušený na to, abychom zvládli všechno v pohodě a klidu. Některé věci nám unikly, ledacos, co mělo zaznít, jsme neřekli. Ale v globálu jsme s průběhem toho víkendu spokojeni.“

Co se týká dalších zápasů, někteří aktéři byli hodně nepřipravení. Bylo vidět, že pořádně ani netrénovali. Sice padaly rychlé knockouty, ale nebyl to po sportovní stránce dobrý zážitek. Budete chtít i to nějak zlepšit, aby se podobné situace neopakovaly?

„Určitě. Jsme už teď jako organizace v lepší pozici, hlásí se nám hodně lidí, kteří chtějí zápasit. A budeme vybírat hlavně ty, u kterých je větší šance, že se budou snažit, že udělají dobrý zápas. Před prvním turnajem jsme byli ve složitější situaci, co se týká přemlouvání bojovníků. Brali jsme více méně, co bylo. A někteří to vzali hodně laxně a nepřipravili se, což mě mrzí, je to však hlavně jejich vizitka. Věřím, že příští turnaj bude i po této stránce na vyšší úrovni. Už teď ale byly některé zápasy dost kvalitní. Samozřejmě se nemůžeme bavit o nějakých složitých ukončeních. Ale například v hlavním duelu (Marek „Datel“ Valášek vs. Dominik „Vercetti CG“ Vyšata) ukázali oba kluci srdce, nechali v oktagonu duši a myslím si, že spousta profíků by se mohla inspirovat tím, co dokázali. Nevzdali se ani jeden, byli připraveni na to vyhrát. Oba chtěli zvítězit do poslední vteřiny. To nedokáže spousta profíků, mnoho z nich se zlomí, když jsou unavení a vidí, že jim zápas utíká mezi prsty.“

Váš turnaj mnoho lidí sledovalo ze zvědavosti. Ne u všech to ale mohlo naplnit očekávání. Co uděláte proto, aby to i příště měli lidé chuť sledovat? Čím budete chtít strhnout jejich zájem?

„Rozumím vaší otázce, ale lze taky říci, že se spousta lidí nepodívala tentokrát, a budou se chtít podívat příště.“

Chápu, ale přesto lze předpokládat, že první akce tohoto typu mohla uspět i díky prvotnímu wow efektu. Proto se tak ptám.

„Budeme se snažit mít co nejznámější jména, která udělají i zajímavé promo. A samozřejmě, aby duely byly co nejvyrovnanější.“

Budete se do budoucna opět vydávat směrem kontroverzních person? Jako tomu bylo teď, kde zápasil i bývalý dopující kulturista nebo pornoherečka.

„Zatím nejsme napevno dohodnuti. Všichni účastníci prvního turnaje chtějí trénovat a zápasit dál, což mě hrozně těší, protože s některými z nich bychom spolupracovali rádi. Ale… Budeme tam mít určitě i kontroverzní lidi. Na tom to bude i nadále, nechci říct postavené, ale bude to jeden z aspektů, který bude tvořit náš projekt.“

Takže se nehodláte zaměřit třeba spíše jen na influencery nebo celebrity, budete chtít vždy i trochu provokovat?

„Nebudeme v tomto směru ubírat, ale spíše přidávat. Chceme tam mít klasické celebrity, ale kontroverzní lidi tam budou určitě taky.“

Takže bude zápasit třeba i Jiří Kajínek?

„No vidíte, to mě nenapadlo, tak mu pak zkusím napsat.“ (usmívá se)

A jsou v tomto nějaké mantinely, přes které byste nešli?

„Samozřejmě, ale teď vám to z hlavy neřeknu. Vždycky záleží na tom daném člověku, případ od případu.“

Kdy chcete udělat další akci?

„V červnu, přesné datum ještě stanovené není.“

Budete chtít do budoucna pořádat větší a menší galavečery? Máte třeba už výhledově namířeno i do O2 areny?

„Červnová akce se odehraje v Praze. Pokud to bude s ohledem na protiepidemické opatření možné, tak s diváky. Chceme to mít v hale s dvěma a půl až třemi tisíci lidmi. Nechceme si hned ukousnout příliš velká krajíc chleba. Ale výhledově bychom velice rádi udělali i akci v O2 areně. To je náš cíl.“

Kdybyste měl zmínit nějaké dva top mementy, tedy ten nejlepší a nejhorší, které budete mít v souvislosti s první akcí vždy v paměti, co by to bylo za okamžiky?

„Hrozně mě zklamali někteří influencemi, které jsme pozvali na místo… Ale k tomu se raději nebudu vyjadřovat. Co se týká zápasů, zklamal mě Huhu (influencer Lukáš „Huhu“ Procházka) například. Zdálo se, že by mohl udělat dobrý zápas, ale bohužel to nedopadlo. On sám byl ze sebe zklamný. Dostal tvrdší úder, nestalo se mu nic vážného, a přesto se otočil a zápas vzdal.“

A nejlepší moment?

„Jako nejsilnější pozitivní zážitek musím zmínit hlavní zápas („Datel“ Valášek vs. „Vercetti CG“ Vyšata). Kluci opravdu předvedli své srdce a vůli. Roli komentátora toho duelu jsem si ohromně užil. Stál jsem celou dobu na nohou a řval jsem, atmosféra mě naprosto pohltila. To si budu pamatovat navždy.“