Bitky hvězdiček, díl druhý: boxer Mišík, pornoherečka i kulomet vulgarit

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Turnaj Clash of the Stars se snažil strhnout pozornost od první tiskové konference • Instagram @clashofthestars

Promotér Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy (vpravo) • Instagram / Tomáš Linh Le Sy

Promotér Tomáš Lynh Le Sy a zápasníci Koleso a Filip Grznár • Clash of the Stars

Bizární turnaj bojových umění Clash of the Stars nabídl i zápas pornoherečky Silvie Dellai • Instagram

Promotér Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy jako komentátor • Instagram / Tomáš Linh Le Sy

Promotér Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy během zápasu • Instagram / Tomáš Linh Le Sy

Promotér Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy (vlevo) • Instagram / Tomáš Linh Le Sy

Představení Clash of the Stars 2 • Repro YouTube.com

Představení Clash of the Stars 2 • Repro YouTube.com

Představení Clash of the Stars 2 • Repro YouTube.com

Představení Clash of the Stars 2 • Repro YouTube.com

První turnaj nové značky na scéně bojových sportů Clash of the Stars měl úspěch , a tak už se chystá další. A čeho se diváci 25. června dočkají? Do bojiště vstoupí influenceři, rappeři, zpěváci, znovu ale dojde i na pornoherečku Silvii Dellai nebo kontroverzního kulturistu Filipa Grznára...

Na tiskové konferenci před dalším turnajem ale největší pozornost tentokrát strhnul rapper chrlící nadávky. „A ty s tou kamerou, vole, tobě jí roztřískám na s***ku, p***… S***ko za***ná. Chcípáku p***,“ mumlal před zaplněným horním patrem pražského klubu Duplex. Přenos běžel živě na YouTube.

Zápasení je v současnosti cool. A tak přibývá těch, co to chtějí v ringu či oktagonu sami zkusit, stejně tak těch, kteří na tom chtějí vydělat. Právě proto vznikají nové a nové organizace bojových sportů, které se na sebe snaží strhnout pozornost. Jednou z nich je i Clash of the Stars. První turnaj této značky měl úspěch, nabídl totiž něco, co tu ještě nebylo. Nicméně teprve případný sukces další akce ukáže, zda budou mít diváci o podobný formát zábavy zájem dlouhodobě.

V pondělí v podvečer proběhla tisková konference, na níž organizátoři představili aktéry dalšího turnaje, jenž se uskuteční 25. června 2022 v pražské hale Královka s kapacitou 2 500 míst.

Mezi účastníky druhého galavečera je skutečných zápasníků poskrovnu. Jedním z nich je rozhodně Filip Roubíček, ten ale nastoupí v duelu s fitness instruktorem a trenérem kulturistiky Karlosem Bendou. Dojde tedy na střet profesionální techniky se svaly.

Zápasník Le Sy jako promotér bitev influencerů: Chceme přinést humbuk Video se připravuje ...

Prvním, kdo se chtěl na tiskové konferenci zviditelnit, byl influencer „Kluk s kamením“, který svou přezdívkou odkazuje na to, že se jako malý mihnul v jednom z dílů pořadu Ano, šéfe. Když nastoupil proti soupeři, jenž si říká Rošťák Svobík, využil okamžiku, aby do něj kopl a pak už pohotově zasáhla ochranka. Oba na pódiu ještě chvíli budili dojem, že by se nejradši poprali už tam, když ale jejich stare down skončil, slezli z jeviště a rozešli se každý na jinou stranu.

Přítomní diváci nicméně na něco podobného zjevně čekali a tento drobný incident zbystřil jejich pozornost.

„Co se stalo?“ ptal se jeden z fanoušků, který přiběhl z terasy Duplexu, když slyšel, že se něco děje.

„Voni se poprali, už tady,“ odpověděla mu jedna z přítomných dívek.

„Fakt jo? To je dobrý,“ zněla reakce opozdilce.

Osvědčená kontroverze

Nicméně většina setkání tváří v tvář proběhla bez větších problémů. Publikum se ani tak nenudilo, lidé se přišli evidentně pobavit a využívali k tomu každou příležitost - jako třeba ohlášení ženských zápasů, do nichž zasáhne opět jako při první akci Clash of the Stars pornoherečka Silvia Dellai.

Ženské duely se mají odehrát dva. V jednom nastoupí dívka s přezdívkou Uhlířka, která se zviditelnila díky sociální síti pro dospělé OnlyFans, proti další personě sociálních sítí Angie. O další střet se postarají influencerka Habibi a již zmíněná Silvia Dellai.

Znovu do boje byl povolán kontroverzní kulturista Filip Grznár, který se v minulosti zviditelnil hned několika negativními výroky. Naposledy jej například vyhledala policie kvůli videu na sociálních sítích, kde tvrdil, že by v Česku uvítal válku.

„Natočil jsem to pod vlivem alkoholu, což si asi každý všiml. Říkal jsem tam, že během války by vlastně byla paradoxně větší svoboda,“ vysvětloval Grznár pro iSport. Představuje si snad situaci, kdy část lidí je na válečné frontě, část v krytech či na útěku, jako větší svobodu?

„Je to samozřejmě totální p***vina. Něco takového nemělo vůbec jít ven. Byli jsme ale s kamarádem ožralý a dopadlo to tak, že jsme to pustili, a průser na světě. Řekl jsem totální blbost. Pochopitelně, že žádnou válku nechci. Kdo by chtěl válku?! Každopádně to bude mít nějaké následky, co se týče trestního stíhání a tak dál. Šlo tam ale fakt o metaforu,“ vysvětloval bývalý kulturista s tím, že ho takové vyjádření zpětně mrzí. Soupeřem Grznára bude muž, který si říká Dynamic.

Organizátoři představili i jeden zcela unikátní souboj, a to mezi dvěma postavou útlými muži: Lukášem Kirilem a Kolesem. Jejich souboj se však obejde bez úderů pěstmi, půjde totiž o polštářovou bitvu, kdy se „bojovníci“ snaží co nejvíce trefovat polštáři po hlavách.

Když si Kiril a Koleso pohlíželi do očí jako soupeři, publikum se opět dobře bavilo. „Koleso, zabij ho!“ zařval někdo z davu a své okolí tím rozesmál.

Kulomet nadávek

Dalším z těch, co se představili už na prvním turnaji Clash of the Stars byl i rapper Vercetti, jenž se v červnu popasuje s dalším muzikantem a to Adamem Mišíkem, půjde ale o souboj podle pravidel boxu, nicméně v malých MMA rukavicích.

Vercetti seděl za dlouhým stolem hned vedle dalšího rappera, který je známý pod jménem Sensey. Oba byli – mírně řečeno – nesoustředění. Znavené oči jim nepřítomně pluly po místnosti. Nejhůř na tom byl ale právě Sensey, který nedokázal pořádně artikulovat.

„Nemám k němu žádnej disrespekt, prostě, beru to sportovně, vole,“ řekl ohledně soupeře, jímž bude youtuber Fayne. „Ten kluk mi nic neudělal, víš co, nemám k němu žádnou zlost,“ tvrdil rapper. Pořádně se ale rozpovídal o chvíli později: „Ale spíš mě s*** támhleta p*** bílá. A ty s tou kamerou, vole, tobě jí roztřískám na s***ku, p***. Ještě jednou mi jí namíříš do ksichtu, more, tak ti jí normálně rozbiju..." A pokračoval ve vulgárním výlevu, přičemž jeho koprolalii nikdo z organizátorů nezkoušel krotit.

Tím, kdo se oproti tomu v závěrečné části tiskové konference snažil chovat asi nejvíc sportovně, byl influencer s přezdívkou Datel. Ten nastoupil už na minulém turnaji v hlavním zápase. Tentokrát se střetne s youtuberem s přezdívkou Freescoot.

Po další tiskové konferenci je znát, že Clash of the Stars zatím dál sází hlavně na kontroverzi a zábavu, která rozhodně není pro každého. To bylo patrné už z přítomného publika. Část tvořili další influenceři, zbytek hlavně jejich fanoušci. Většinu lidí na místě zjevně spojovalo přesvědčení, že jedinečnost člověka musí být vidět už na první pohled.

Nicméně bojové sporty se neustále profesionalizují a s tím narůstá i počet znalých fanoušků, kteří požadují zápasnickou kvalitu. Na ty zatím nová organizace tolik nemíří. Třeba se to do budoucna změní. Teď je ale podle organizátorů zjevně třeba způsobovat rozruch. A to se daří.

Clash of the Stars vol. 2 (zápasy influencerů):

Datel vs. Freescoot

Sensey vs. Fayne

Vercetti vs. Adam Mišík

Lukáš Kril vs. Koleso

Dynamic vs. Filip Grznár

Habibi vs. Silvia Dellai

Uhlířka vs. Angie

Geybn vs. LBoy BSC

Rošťák Svobík vs. Kluk s kamením

Josef Kůrka vs. Psycho Michal

Karlos Benda vs. Filip Roubíček

Radim „Rocky“ Volák vs. Jiří Charizan