Zlatá senzace! Mladí Češi ovládli evropské MMA, fandil jim i Procházka

Zlaté české… pěsti! Mladí reprezentanti tuzemského MMA předvedli na evropských šampionátech parádní jízdu. Dnes například na evropském šampionátu IMMAF (International Mixed Martial Arts Federation) porazil Patrik Kutil ve finálním duelu na body reprezentanta Belgie Akhdima Nessima a stal se tak amatérským mistrem ve váhové divizi do 56,7 kilogramu. Výhru ve finálním boji si připsal i Tagir Machmudov, který zvítězil dokonce během 41 sekund škrcením (arm triangle choke) v duelu s Italem Gabrielem Molinarim, a stal se tak šampionem ve váze do 83,9 kilogramu.

„Máme dva mistry Evropy! To je prostě úspěch, který se ještě nikomu na jednom turnaji takhle nepovedl a jsme z toho strašně šťastný,“ pochvaluje si triumf reprezentační trenér Josef Král. „Znamená to pro mě jediný, že prostě děláme svou práci dobře. A spojení mě a Jardy Hovězáka (druhý kouč) je prostě super a věřím, že bude takhle fungovat dál, protože je to pořád lepší a lepší.“

V Italském městě Lignano Sabbiadoro byl i zmíněný druhý trenér reprezentace Jaroslav Hovězák, jehož nejúspěšnějším svěřencem je Jiří Procházka. Právě český UFC šampion nahrál mladým bojovníkům video-vzkaz: „Posílám vám sílu. Vítězství! Jděte pro to, urvěte to!“

Víc než cirkusy

„Je to neskutečná práce těch kluků. Obrovský úspěch! Je to mnohem víc než nějaké galavečery, nějaká show a cirkusy. Jsou to opravdu perfektní sportovní výkony, každý den shazování váhy a každý den zápas,“ zdůrazňuje Hovězák. „Patrik i Tagir chtějí prostě vyhrávat nejen na domácí, ale i na mezinárodní scéně, jsou motivovaní a chtějí. Vidí inspiraci i v Jirkovi. Úžasný.“

O maximální motivaci obou mladých bojovníků mluví i Král. „Páťa Kutil ví prostě, co chce, co pro to má udělat, to samý Tagir. Tohle je strašně důležitý, aby byli přesvědčený o tom, co dělají. Věřili svému týmu a šli za tím tvrdě a nekompromisně. Ta cesta bolí, ale když ji člověk chce jít, jde to.“

I pro oba trenéry byl šampionát mimořádně náročný. „Vždycky jsou to nervy. Já jsem nervní strašně. Navíc oba kluci byli ode mě z gymu,“ vysvětluje kouč, který vede pražský klub Gorila MMA. „A na jaký moment nezapomenu? Stoprocentně na to, jak nám tady hrála česká hymna a kluci byli na stupních vítězů a já brečel,“ dodává Král.

„Je to hlavně práce Pepíka, kluci jsou z jeho gymu. Já mám to štěstí, že s nima spolupracuju. Gorila je strašně silnej a krutej klub. Vychovávají perfektní mladý borce. Další Procházky. Celá naše malá Česká republika je v MMA světě známá jako blázen. Na tohle nikdy nezapomenu!“ doplňuje k úspěchu v Itálii Hovězák.

Dvakrát dvě

IMMAF je největší a nejtradičnější světovou amatérskou organizací, funguje však i druhá mezinárodní asociace GAMMA, jež má rovněž velké jméno. A právě na evropském šampionátu pod touto značkou před pár dny uspěli další dva čeští reprezentanti - Petr Stříž, jenž dokonce obhájil titul šampiona, a Veronika Zajícová. Ta vybojoval zlato v MMA strikingu, dokázala to přitom i přesto, že jí v lednu porazilo auto.

Střížův úspěch je mimořádný právě proto, že obhájil překvapivé prvenství z minulého roku. Nastupoval tak do boje pod mnohem větším tlakem. „Byl to obrovský stres, protože tentokrát jsem si musel účast hradit sám a přispělo mi opravdu hodně lidí, které jsem nechtěl zklamat,“ říká čerstvě devatenáctiletý triumfátor divize do 65,8 kilogramu. „Navíc poprvé se ode mě nic nečekalo, byl jsem nejmladší účastník celého šampionátu. Tentokrát jako obhájce titulu každý bral jako samozřejmost, že přivezu minimálně stříbro.“

Mladý šampion je příkladem kluka, kterému MMA doslova změnilo život. Z obtloustlého děcka je úspěšný bojovník. „Baví mě překonávat své možnosti a zápasit na mezinárodní úrovni. Teď jsem si to počítal, za dosavadní kariéru se mi podařilo porazit soupeře dvanácti různých národností!“

Gladiátor, který krom české vlajky hrdě reprezentuje i prapor Slezska, je podle trenéra Jakuba Müllera tolik úspěšný zkrátka proto, že je neuvěřitelný dříč. „Pomáhá mu i to, že se už od patnácti let pravidelně účastní velkých mezinárodních turnajů. Proto má i v tak mladém věku obrovské zkušenosti,“ říká Müller.

A jaké jsou další plány? „Chceme vyhrát amatérské MS a ještě obhajovat titul na ME a pomalu ho budovat v profi. A až přijde čas, tak do velké zahraniční organizace a tam samozřejmě vyhrát titul. Domácí tituly nás absolutně nezajímají,“ dodává kouč.

Na turnajích GAMMA můžou nastupovat i profesionální bojovníci. Díky tomu může Stříž už za čtrnáct dní nastoupit do profi zápasu na galavečeru RFA v Košicích.

Po třech operacích titul

Úspěch Zajícové v MMA strikingu ve váhové kategorii do 52,2 kilogramů je unikátní o to víc, že na konci loňského roku zažila děsivou nehodu, srazilo ji auto. Prasklý obratel, krvácení do mozku. A musela absolvovat tři náročné operace nohy.

„Verunka se stala mistryní Evropy v MMA,“ radoval se na Facebooku Radek Zajíc, tatínek osmnáctileté bojovnice. „Všichni jsme moc rádi, že se to Verče podařilo. Ještě před cca deseti měsíci ležela v bezvědomí po vážné autonehodě v nemocnici. Dolámaná a ‚rozbitá‘. A dnes vítězí na mistrovství Evropy. Je to obrovský happy end.“

Noha zápasnice Veroniky Zajícové po náročné operaci • Foto Archiv Veroniky Zajícové

Příběh Zajícové je skutečně obdivuhodný.

„Veronika začínala s boxem, v němž je dvojnásobnou mistryní republiky a bronzová z mistrovství Evropy. Potom přešla ke mně a v MMA vyhrála republikový titul,“ přibližuje kariéru své svěřenkyně Müller. „Pak ji přejelo auto a tohle byl její první turnaj od nehody. Ještě v březnu chodila o berlích. Doporučoval jsem jí, ať se o návrat ani nepokouší, ale ona je tak tvrdohlavá, že začala trénovat ještě když byla na vozíku. Nejdřív posilka, rehabilitace, později boxování v sedě. Postupně se to zlepšovalo. A někdy před prázdninami začala normálně trénovat,“ dodává trenér.