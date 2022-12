Promotér Clash of the Stars: Někdo přišel jen pro prachy. Co O2 arena?

Bizár slaví úspěch. Nejen na sociálních sítích, ale i v bojových sportech. Organizace Clash of the Stars nabídla tuzemským divákům souboje typu dva na dva, kulturista vs. profi zápasník nebo střety kontroverzních person. A výsledkem byl mimořádný úspěch. Nová značka tak vstupuje do dalšího roku s velkými záměry. „Půjdeme do větší haly. Nejbližší galavečer, který je v plánu na jaře, se uskuteční v O2 Universum,“ prozrazuje v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz promotér Tomáš Linh Le Sy.

Pořád pravidelně trénuje, protože MMA zkrátka miluje a je to jeho životní styl. Víc než jako zápasník, je však Tomáš Linh Le Sy úspěšný coby promotér Clash of the Stars. Raketový start organizace prý povede ke dvěma novým projektům.

Máte za sebou už celkem tři turnaje. Jak tedy hodnotíte uplynulý rok fungování vaší organizace?

„Jsme z toho nadšení. Všechno se nám dařilo de facto podle plánu, někdy i nad rámec. Takže jsme spokojení. Všechna čísla rostou, jak na sociálních sítích, tak samozřejmě i počty prodaných vstupenek a pay-per-view (placený stream). I po byznysové stránce dopadl rok jako celek dobře.“

Na kterém turnaji jste nejvíc vydělali? Byl to ten poslední?

„Ano, poslední turnaj měl největší dopad, největší hype a sledovanost. Rostlo to postupně, s tím že nárust mezi druhým a třetím galavečerem byl markantní.“

Který zápas byl zatím největší trhák?

„Jednoznačně duel Aleše Bejra s Filipem Grznárem. Jedná se o spor, který tu byl pět nebo sedm let. Nějakým způsobem se o tom šuškalo a oba dali do proma sto padesát procent. Bylo to opravdu extrémní. Tento zápas jednoznačně naprosto diametrálně odskakuje v dosahu a zájmu o něj oproti ostatním.“

Clash Of The Stars: „Psychopat“ Bejr napadl na tiskové konferenci promotéra Video se připravuje ...

A je něco, co vás naopak zklamalo?

„Koncept zápasů asi žádný. Možná jenom jednotliví účastníci třeba nenaplnili