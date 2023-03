Nevšední sázka rivalů z Clashe: půjde o vlasy. Tiskovka jak ústav, shodují se

Turnaje Clash of the Stars jsem pro mnohé fanoušky skvělá zábava. Zřídka jsou ale vidět i kvalitní zápasnické výkony. Na čtvrtém galavečeru slibuje zajímavý duel v MMA například souboj Davida Karbaše a Erika Víška. První má bohaté zkušenosti z amatérského boxu, druhý začínal s judem, věnoval se kickboxu a v poslední době se soustředí na tréninky pro boj v oktagonu. Favoritem podle bookmakerů je Karbaš, ale rozdíl se postupem času snižuje. Během rozhovoru v iSport Fightu navíc došlo na sázku, která přidala na motivaci. Půjde totiž o vlasy.

Oba jsou sportovci. David Karbaš má ale větší zkušenosti s rozdáváním úderů. „Skoro deset let jsem hrál hokej. Odmala jsem dělal spoustu sportů, jako je gymnastika, atletika a postupem času k tomu přibyl box, kterýmu se jako jedinýmu sportu věnuju aktivně dodnes. Bude to už nějakých devět let,“ říká juniorský mistr republiky, jenž má za sebou mezi šestnácti provazy přes sedmdesát duelů.

„Odmala nějakým způsobem sportuju. Dělal jsem hokej nějakých deset jedenáct let. Fotbal, judo, ale u čeho jsem zůstal, tak je MMA. To dělám už od čtrnácti,“ říká soupeř Erik Víšek.

Kurzy sázkařů mluví jasně ve prospěch Karbaše. Co na to rival? „Nikdo mě nezná, nikdo o mně nic neví, takže jsem to čekal,“ říká mladý influencer. „Dám Davidovi ochutnat, co je MMA, aby věděl, do čeho šel. A hodně rychle půjde domů,“ konstatuje odhodlaně a mluví k soupeři: „Když jsem viděl tvoje video z Clash of the Stars, že to bude třicet vteřin, a pak mě pošleš domů, tak se tomu docela dost lidí v mém okolí smálo. Dost si věříš. Máš ego až moc nahoře. Nevíš, do čeho jdeš.“

„Já jsem to samozřejmě nemyslel arogantně… Třicet ne, třicet pět,“ kontruje amatérský boxer s pousmáním.

V jedné věci se však oba soupeři shodují – tisková konference Clash of the Stars, na níž byli představeni všichni aktéři čtvrtého turnaje, byla hodně zvláštním zážitkem.

„Olejník… (vyprskne smíchy) Táhlo to z něj pěkně, z pana Olejníka vedle mě,“ směje se Víšek.

„Král Berouna byl taky pod vlivem alkoholu,“ přidává se Karbaš.

„Připadal jsem si, jak v nějakým ústavu,“ přiznává outsider zápasu.

V rámci rozhovoru v iSport Fightu nakonec oba bojovníci uzavřeli unikátní sázku: kdo prohraje, oholí si hlavu.