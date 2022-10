Clash of the Stars: Emoce, různá kvalita boje i pokřiky na pornoherečku

Kdo by přišel čistě kvůli sportovní stránce akce, byl by zklamán. To však není případ publika na turnaji Clash of the Stars. To se skvěle bavilo. V kleci se prali jejich oblíbenci ze sociálních sítí, a bylo prakticky jedno jak. Diváci si zkrátka přišli úžit show, a to naplno. A nejen, že bouřlivě podporovali své favority, možná s ještě větší energii nadávali jejich rivalům. Bylo tak slyšet výkřiky jako „Tlustý prase!“ nebo „Buzeranti!“ Nadávek ale padalo mnohem víc. Tahle zábava zkrátka není pro každého.

Pražská Královka byla napěchovaná a diváci se bavili prakticky od začátku do konce. A není divu, dostali, co chtěli. Do klece proti sobě nastupovaly různé „hvězdičky“ sociálních sítí a bojovaly, jak uměly. Často spíše neuměly. U většiny zápasů by pravý fanoušek bojových sportů jen kroutil hlavou. Ale kvalita výkonů rozhodně je pro fanoušky této show druhořadá. Chtějí se prostě bavit. Často na cizí účet. Proto byly mnohdy hlasitěji slyšet nadávky, než podpora oblíbenců.

Atmosféra na turnaji postupně gradovala. Největší rachot v hale tak samozřejmě vyvolal hlavní duel kontroverzních svalovců Filipa Grznára a Aleše „Psychopata“ Bejra, který se odehrál podle pravidel thajského boxu v malých rukavicích.

Jednalo se spíše o pouliční metelici, než profi zápas, avšak diváci jedno jediné kolo střetu dvou provokatérů hlasitě ocenili. Vykřikovali nakonec dokonce: „Hoši, děkujem! Hoši, děkujem!“

Vítězem duelu se stal Grznár technickým knockoutem.

Pokřiky na pornoherečku

Dost často šlo na Clash of the Stars o de facto hospodskou zábavu. Ne snad kvůli organizaci akce, ale chování tribun. Když například během delší pauzy v polovině turnaje byla coby host přivítána pornoherečka Rika Fane, jíž v poslední době zviditelnila skutečnost, že byla milenkou Karlose Vémoly, hloučky rozjetých fanoušků křičely „Ukaž p**u!“ O něco později už skoro celá hala skandovala „Karlos Vémola! Karlos Vémola!“

Podobně se publikum projevovalo i během samotných duelů. Když dva nezápasníci Daniel Černý a Lukáš Bukovaz zasazovali nepovolené údery v souboji dva na jednoho profi bijci Filipu Roubíčkovi, halou se rozléhalo „Buzeranti! Buzeranti!“ Profesionál nakonec prohrál TKO po prvním kole. A tribuny dávaly dál nahlas najevo naštvání. To ale vítězům nevadilo a dokonce vítězně vyskočili na pletivo. Po střetu pak chodili mezi diváky a popisovali, jaké to bylo.

Třaskavá show i taškařice

Poprvé na turnaj Clash of the Stars dorazil i Youtuber Pedro, civilním jménem Petr Florián. „Za mě je to zvládnutý dobře, To, jak se připraví účastnící, samozřejmě organizace neovlivní. Jediný co pořádně člověk nevnímá, jsou nástupy zápasníků. Člověk to neslyší a najednou jsou v kleci,“ nabídl své hodnocení populární influencer.

Dalším střetem, který vyvolal mimořádnou vlnu hlasitých emocí, byl duel rozdílných vah: Tadeáš „Gangsta Boy“ Veselý vs. Pavel „Snejks“ Měsíček. Prvně jmenovaný měl proti soupeři výraznou váhovou převahu, ale většina publika mu nefandila, Královkou se tak během boje rozléhalo „Tlusté prase! Tlusté prase!“ Navzdory tomu, kila hrála samozřejmě značný význam, a tak se vítězem stal nepopulární „Gangsta Boy“.

„Když má někdo o pětatřicet kilo víc, tak se to lehce vyhrává,“ zhodnotil duel Pedro.

Zápasem nejhorší kvality byl bezesporu střet dvou ryzích nebojovníků Matouš Kaluba vs. Jiří „Maxgreen“ Janouch, kteří jako by nevěděli, co mají dělat. Vítězem se už v prvním kole stal Kaluba.

První ze dvou dívčích válek vyhrála Hana „Krutohanka“ Gelnarová, když neuvěřitelně rychle na TKO zastavila Terezu Stibalovou.

Snaha se cení

Některé zápasy nabídly přece jen bojovnost a odhodlání. Příkladem toho je například další rychlá bitka Ivan „Kid Ajvn“ Kloc vs. Nenad „Neny“ Pleš, z níž nakonec jako vítěz způsobem TKO odcházel Kloc.

Velké emoce vyvolal i souboj dvou pořízků, kulturisty Karla Bendy s vyhazovačem Jaroslavem Kotlárem. Navrch měla nakonec fyzická kondice Bendy. Publikum ale zjevně stálo hlavně na straně „Security“ Korlára.

Napínavou rvačku nabídl i duel tiktokera s youtuberem: Lukáš „Luktuma“ Tůma vs. David „Olchič“ Olchava. Jejich klání trvalo plná tři kola, a bylo tak pořádným testem jejich fyzičky a kvality příprav. Vítězem se stal Tůma, jehož trenérem byl profesionální MMA bijec Tomáš Fiala z pražského Monster Gymu.

Pro diváky, kteří mají rádi bojové sporty, je vždy příjemným zpestřením, když je na účastnících Clash of the Stars znát, že berou zápasení vážně. Takové výkony hlasitě oceňovalo vždy celé publikum.

Pořadatelé se ani při třetí akci nevytvarovali organizačním pochybením. Jako například kontrolování, zda každý divák sedí na správném místě. Lidé si tak často sedali tam, kde bylo volno, čímž vznikaly zbytečné zmatky. Zážitek diváků na místě by určitě posílilo také promítání dění v kleci alespoň na jedné obrazovce. Oproti tomu zvukové a světelné show nebylo téměř co vytknout.

Výsledky Clash of the Stars 3