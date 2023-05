Jen 9 sekund! Ukrajinec rozjel smršť a stal se šampionem v rekordním čase

První titul organizace IAF (I Am Fighter), a hned v čase, který se bude jen stěží překonávat. Ač se turecký bojovník Bugrahan Alparslan Karakas pokusil jako první o útok, soupeř Jevgenij Orlov, obratem začal jeho atak přebíjet, a to tak razantně, že rivala srazil k zemi během devíti sekund zápasu. Rozhodčí duel v tu chvíli ukončil a ukrajinský hromotluk si mohl připnout první pás šampiona IAF. Do klece pak za ním vystoupal i známý český bojovník Alex Cverna, který by se rád stal jeho příštím vyzyvatelem. Musí ale nejprve sám uspět na dalším turnaji v Sokolově.

Turnajem číslo 7 organizace poprvé zavítala mimo Prahu, a rozhodně se jednalo o úspěšný krok. Bylo vyprodáno. Sportovní hala v Říčanech byla zaplněna více než osmi sty diváky a na místě vládla parádní atmosféra od začátku do konce. Nejvíc publikum bouřilo při nástupu místních bojovníků.

„Viiiktor Červinský! Viiiktor Červinský!“ skandovala například tribuna pro domácího gladiátora. A Červinský dal fanouškům, co chtěli. Bojoval hbitě a razantně a soupeře Pavla Pilného dostal hned několikrát na zem. O vítězství pak rozhodl kop (up kick) Červinského, jímž skvěle trefil Pilného, který právě vstal z boje na zemi. Rychle se skácel a bylo rozhodnuto. Miláček publika si tak připsal nekompromisní vítězství ve druhém kole.

„Děkuju všem chábrům, co přišli!“ zakřičel do mikrofonu vítěz. „Především děkuju svýmu tátovi. Taky mamince, která se nekouká, ale podívá se na záznam. Maminko, děkuju ti za všechno. Děkuju trenérům, týmu. Děkuju soupeři, že to přijal. Děkuju všem! A děkuju ještě Veroničce Mášový, díky ní jsem vyhrál ten zápas,“ dodal nadšený Červinský osobní vzkaz.

Jen dvanáct vteřin stačilo k výhře Fredericu Komuenhovi, který srazil soupeře Alexe Vöröse zběsilými ranami k zemi a rozhodčí odmával konec. „Na co bych dělal tříkolový zápas?“ okomentoval s pousmáním vítězství Komuenha.

Oproti tomu velmi napínavý duel na plný počet kol předvedli David Závoda a Vilém Fencl.

Fencl nešetřil údery, kopy ani lokty. Závoda se snažil přenášet souboj víc na zem a dokazoval mimořádnou odolnost, brzy mu ale začala téct krev z nosu. Přesto pokračoval dál. Válka těžkotonážníků tak trvala plná tři kola. Vítězem na body se zaslouženě stal Fencl. Závoda byl ale po právu se svým výkonem spokojený a pozval do klece rodinu a přátele na společnou fotku.

Mnoho dalších duelů na kartě turnaje IAF 7 nabídlo divákům kvalitní MMA, a říčanské publikum dokázalo každý zápas provázet hlasitým povzbuzováním bojovníků. Promotér Petr Ondruš tak na konci akce ohlásil, že se do města jeho organizace určitě brzy vrátí.

Dobré MMA si zkrátka diváci můžou naplno užít jak v obří aréně, tak v menší hale.