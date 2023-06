Růžička chce v Clashi trestat: Bude to bolet! Češi nejsou úplní patrioti

Je uznávaným ranařem v postojových disciplínách, pevná součást organizace RFA. Tadeáš Růžička přesto přijal výzvu v Clash of the Stars na bizarní zápas s amatérem Tadeášem Veselým. Mezi oběma jmenovci je velká nevraživost. Zatímco profesionál bude bojovat v obrovských boxerských rukavicích, kontroverzní soupeř s nadváhou smí využívat techniky z MMA. „Lidi chtějí vidět, jak mu někdo ublíží. Můžu být příkladem, že když si někdo otvírá pusu, ponese následky,“ těší se „Mawar“ Růžička v rozhovoru pro iSport TV.

Růžička mluví také o penězích, drsném vyrůstání, těžkostech v kariéře nebo budoucnosti v Clashi. „Rodiče mi říkali, ať si najdu práci. Vydržel jsem. Kdyby mi vozili postojáře, možná jsem zůstal v MMA,“ přemítá zpětně.

Někdejší vítěz pyramidy Oktagon Underground si v dětství vysnil, že chce patřit mezi nejlepší světové bojovníky. S vidinou finančního přilepšení i zvýšené sledovanosti však přijal výzvu Veselého na souboj pod speciálními pravidly v Clashi. „On je důkazem toho, jak by člověk neměl dělat své jméno. Jeho chování nejde přehlídnout. Vadí mi to a chci to ukončit. Do zápasů se chodím porvat a bude to fakt bolet,“ slibuje bijec s přezdívkou Mawar.

V rozhovoru popisuje i svou cestu ke sportu a život na hraně zákona. „Pokaždý, když jsem dělal nějaký blbosti, jediný, co mě usměrňovalo, byl sport. Kluci, kteří se mnou trénovali a vykašlali se na to, tak je život semlel,“ přiznává.

Více se dozvíte ve videorozhovoru iSport TV.