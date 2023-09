Voják na cestě k titulu. Humburger se v Polsku nechce hlavně moc zranit

Český voják na misi ve Wroclawi. Před neporaženého Dominika Humburgera se nyní postaví domácí střelec Michal Michalski. Ten čtyři z posledních pěti soubojů ukončil KO. Podobnou statistikou se může pyšnit i sedmadvacetiletý Čech, který šest ze sedmi výher nasbíral před limitem. Jejich sobotní střet rozhodne, kdo vystoupá na špičku střední divize KSW, kde čekají hvězdy jako Michal Materla nebo Mamed Khalidov.

Evropský gigant KSW připravil českému bijci skvělou zkoušku. Humburger dostal ve třetím zápase příležitost zazářit proti známému finišerovi Michalskému. „Podle sázkovek jsem favoritem já. On však bojoval s opravdu velkými jmény a má za sebou skvělé výsledky,“ chválí soupeře profesionální voják.

Domácí bijec vedle cenných skalpů v prestižní polské organizaci získal i výhru nad předním bojovníkem UFC Nassourdinem Imavovem. „V KSW navíc nastoupí už do osmého zápasu. Tady (v Polsku) berou jeho jako favorita,“ doplňuje Humburger.

Rodák z Liberce táhne šňůru sedmi vítězství. Dosud nečelil podobným výzvám jako jeho soupeř. Ukázal však výjimečné bojové schopnosti. Zdá se, jakoby snad neměl slabou stránku. Skvělý pohyb na nohou doplňuje skvělou defenzivou na zemi a ukázkovou prací v klinči. Tu ukázal hned v KSW debutu, když si finiš připravil sérií kolen a loktů.

„Vím, že do mě Michal hladově vlítne. Uzpůsobil jsem tomu taktiku. Jak říká Karlos (Vémola), neplatí nám za přesčasy, takže se nebudu zlobit, pokud si připíšu další ukončení před limitem,“ usmívá se český bijec.

Humburger mezi profesionály nasadil vražedné tempo. V sobotu nastoupí už do pátého zápasu za posledních třináct měsíců. „Naštěstí se mi vyhýbají zranění a doufám, že to tak i zůstane. Po každém souboji jsem si dal jen kratší pauzu, dovolenou a naskočil zpět do tréninku. Ani shazování mi nedělá žádné problémy. Mám to zkrátka rád, tak proč hned nepokračovat další přípravou. Mladý jsem jenom jednou,“ soudí sedmadvacetiletý bojovník.

I přes krátkou pauzu mezi duely se Čech snažil na protivníka připravit specificky. „S mojí smůlou se mi soupeři často měnili na poslední chvíli. Zaměřoval jsem se tak hlavně na komplexnost mých bojových schopností. Nyní to bylo jiné. Věřil jsem, že protivník nastoupí, protože z něj cítím opravdový hlad. Bude bojovat na domácí půdě a je vidět, že se hodně těší,“ myslí si Humburger.

O sebevědomí vojáka svědčí i fakt, že si ještě před uskutečněním sobotní bitvy domluvil titulový zápas s Davidem Hoškem v listopadu. Humburger věří, že tvrdý a dynamický postojář Michalski může být dobrou přípravou na střet se zkušeným českým boxerem. Dle jeho slov postačí, když se ve Wroclawi moc nezraní.

Střídavé starty mezi KSW a českou organizací RFA, kde je šampionem, vidí jako výhodu. „V KSW je opravdu hodně bojovníků a jsou tu i tací, kteří čekají na zápas celý rok. Například Michal Martínek zde bojoval asi dvakrát do roka. Já chci být aktivnější a RFA mi k tomu dává prostor,“ vysvětluje.

Severočeský bijec má ty nejvyšší ambice. Výhrou nad Michalským chce udělat další důležitý krok v cestě na vrchol. Zaměstnání mimo MMA se ani přes úspěch vzdát nechce.

„Doufám, že budu moct zůstat v armádě, co nejdéle. Nyní mi i vyšla vstříc a já jsem rád, že ji mohu podpořit mezinárodní reprezentací,“ vypráví Humburger, který cítí podporu nejen od ostatních vojáků z 31. pluku armádních chemiků, v němž působí.

„Nedávno jsem navštívil 43. výsadkový pluk a mechanizovanou jednotku v Táboře. Kolegové mě hodně hnali vpřed. Jsou navíc fandové mého trenéra Petra Knížete, takže to byl skvělý zážitek, který mi dodal sílu.“