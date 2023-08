Voják Humburger: MMA je TOP, když dojdou náboje. Armáda mi fandí

Jako většina kluků si v dětství hrával na vojáka. Na rozdíl od jiných to ovšem Dominik Humburger dotáhl až do profesionální armády. A nejen to. Prorazil také v MMA, kde platí s bilancí 7:0 za jednu z největších českých nadějí. V podcastu Fight! mluvil mimo jiné o skloubení sportu s vojenskou službou. „Bylo období, kdy jsem to více méně nezvládal, ale armáda už mi vyšla vstříc. Mám tam velkou základnu fanoušků,“ těší bijce z Liberce. „MMA je na boj zblízka to nejlepší, když dojdou náboje,“ říká. Kdo je pro něj českou jedničkou ve střední váze?