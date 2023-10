Kloubí MMA s modelingem. Bojovnice (26) sní o profi dráze. Dře pod legendou

Jaký bývá dril pod Petrem "Monstrem" Knížetem? Terezie Garbaczewská narovinu říká, že legendární zápasník a trenér je náročný, ale stojí to za to • Michal Beránek / Sport

Česká bojovnice Terezie Garbaczewská již má smlouvu s Real Fight Arena a do konce roku by ráda stihla první zápas • Deny Denzl

Dokáže se srdnatě rvát v kleci, ale také bez problému zapózovat před fotografy. Z logických důvodů si Terezie Garbaczewská (26) nikdy neplánuje zápasení a hned na to focení. České bojovnici ovšem nedělá potíž stíhat MMA, modeling a ještě vlastní práci. Snem finalistky Miss Fitness 2022 je stát se profesionální bojovnicí. Už má i smlouvu s organizací Real Fight Arena a do konce roku by ráda stihla premiéru. „Už se strašně těším na profi zápas,“ říká usměvavá brunetka v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Největší pozornost na sebe strhla v loňské řadě reality show I Am Fighter. Terezie Garbaczewská i přes velkou nervozitu před kamerami excelovala v různých testech i v zápasech. Byť ji triumf ve finále unikl na body, z televizní zkušenosti si hodně odnesla, včetně navázání kontaktů s promotéry. Motivaci stát se profi zápasnicí MMA má obrovskou. A přípravu? Víc než kvalitní. Podstupuje dril pod dohledem legendárního zápasníka a trenéra Petra Knížete.

Můžete říct, co pro bojovnici znamená, když ji trénuje legenda českého MMA?

„Je to pro mě velká čest. On je opravdu legenda. Hrozně mi sedí Petrův styl komunikace, a jak přistupuje takřka ke všemu v životě. Z ničeho se nepodělá.“

Dostává Petr Kníže své přezdívce „Monster“ i jako trenér?

„Určitě ano, ale z mého pohledu v dobrém. Lhala bych, kdybych tvrdila, že to jsou jednoduché tréninky. Rozhodně je náročný, ale vždycky to stojí za to. Na trénincích se mi právě líbí jeho energie a přístup. Za mě super.“

A co byste řekla, že vám dřina pod Knížetem nejvíce dala?

„Hromadu zkušeností a fakt, že vždycky máte co zlepšovat. Hlavně v technice, která je také moc důležitá. Řekla bych, že jsem si odnesla hlavně inspiraci v tom, jaký on je. Z ničeho se nepodělat, toho se taky držím. Petr je tvrdý chlap, ale taky férový, dost empatický a i když to někomu tak nemusí přijít, je také hodně lidský. Nemohu zapomenout na neustálé zlepšování techniky, což je hrozně důležité.“

Přistupuje k zápasnici stejně jako k zápasníkovi?

„Nedělá rozdíly. Respekt a už jen to být u něj si každý musí nějak zasloužit.“

Vzpomenete si, kdy se ve vás probudil zápal pro bojové sporty?

„K bojovým sportům mě to vždycky táhlo. Mamka mě jako malou dávala na tancování konkrétně na balet a různé latinsko-americké tance. Do toho jsem ještě jezdila na koních. V hloubi duše jsem ale vždycky tíhla ke klučičím věcem. Konkrétně k MMA jsem se dostala přes bývalého přítele.“

Zaujalo vás něco konkrétního na MMA?

„Kompletně všechno, co se zápasení týká. (usmívá se) Od tréninků či sparingů… Zaujalo mě, jak je to tvrdý sport a jak nezbytná je disciplína. Líbí se mi i respekt k soupeřům, který se málokde vidí. Samozřejmě najdete mezi zápasníky i velké nepřátele, kteří si po zápase občas nepodají ruku a podobně. Normálně ale bojovníci k sobě chovají velkou úctu.“

Využíváte zkušeností z dětství a v kleci i třeba trochu tancujete proti soupeřce?

„To bych úplně neřekla. (směje se) Každopádně si myslím, že jsem si odnesla nějakou větší mobilitu.“

Přijali rodiče a okolí vaši zálibu?

„Máma s babičkou fakt nadšené nebyly. (usmívá se) Trvalo dlouho, než jsem mamku přesvědčila, že je to v pohodě. Poprvé se na mě přišla podívat vloni při finále reality show I Am Fighter. Koukala na každý díl a zjistila, že jsem dobrá, mám na to a sedí mi tento životní styl. Nějak se s tím tedy smířila a vlastně stále smiřuje.“ (směje se)

Zatímco z otce se stal rychle fanoušek, nebo ne?

„Táta mě v tom vždycky podporoval. Byl už na více zápasech a je s tím v pohodě. Jemu by asi nevadilo, kdybych tancovala, jezdila na koni či zápasila. Podporuje mě ve všem, co dělám.“

Prozraďte, jak se dá propojit MMA s modelingem?

„Řekla bych, že se to dá dobře propojit, pokud si člověk nedomluví nějaké focení po zápase. Když to řeším s předstihem, zvládám to úplně v klidu.“

A nastala někdy situace, kdy jste měla domluvené focení, ale z tréninku či zápasu jste si odnesla monokl či nějaký viditelný šrám?

„To se mi naštěstí zatím nikdy nestalo. Na modřiny netrpím. Samozřejmě by se to mohlo stát, úrazy jsou běžné, ale naštěstí jsem ještě nemusela nic takového řešit.“

TEREZIE GARBACZEWSKÁ Narození: 23. srpna 1997 (26 let) v Praze

Profese: zápasnice MMA, modelka a Social media specialist AAA Auto a Mototechny pro Česko a Slovensko

Zápasnické úspěchy: 1x vítězství v K-1, 2x vítězství v MMA, finále druhé řady reality show I Am Fighter - prohra na body s Natálií Trikalovou

Modelingové úspěchy: finále Miss Fitness 2022, divoká karta pro semifinále Miss České republiky 2023

Zajímavost: Disponuje osvědčeními: trenérka kulturistiky, instruktorka kondičního posilování a fitness či osobní trenérka kondičního posilování

Nervóznější jsem z kamery než ze zápasu

Baví vás víc rozdávat rány, nebo pózovat před foťákem?

„Určitě rozdávat rány.“ (usmívá se)

Zeptám se jinak. Je těžší učit se bojovou techniku, či pózy?

„Techniku se člověk učí celý život, ale to samé je i u focení. Pořád se nějak zdokonalujete. V obou případech jde tedy o běh na dlouhou trať. Obojí má své těžké chvíle.“

Předpokládám, že v průběhu loňského ročníku Miss Fitness, ve kterém jste patřila mezi finalistky, šlo zápasení na chvíli stranou, nebo ne?

„U Miss Fitness jsem to měla načasované tak, že jsem ji dokončila a za měsíc jsem měla zápas. Dalo se to skloubit. Na Miss Fitness navíc viditelné svaly jsou výhodou.“

Vedle MMA a modelingu máte i běžné zaměstnání. Naplňuje vás práce Social media specialist?

„Musím říct, že mě moc baví. Starat se o sociální sítě, komunikovat s ambasadory, natáčet různá videa a dělat reklamy. Našla jsem se v tom.“

Vzhledem k velké aktivitě si říkám, kde berete čas ještě na tuto práci.

(s úsměvem přikyvuje) „Ideální by bylo, kdyby měl den mnohem více hodin. Musím se přiznat, že na tom trochu trpí můj spánek. Jak se snažím všechno zvládat, úplně nestíhám spát. Ale vždycky se to dá, když člověk chce.“

Disponujete také několika trenérskými osvědčeními. Máte ještě prostor na fitness trénování?

„Trénovat lidi bohužel vůbec nestíhám. Mám nějaké poptávky od zájemců, kteří by pode mnou chtěli trénovat, jenže nemám čas. Kdybych totiž někoho měla, chci se tomu člověku věnovat naplno a ne jen jednou dvakrát týdně. Třeba se k tomu ale jednou vrátím.“

Prioritu má nyní evidentně MMA. Opravdu by vás lákalo stát se profesionální zápasnicí?

„Určitě ano. Je to můj sen. Něco domlouvám s RFA (organizace Real Fight Arena), se kterou mám smlouvu. Vlastně už řešíme jen termín zápasu.“

Nepochybně se nemůžete dočkat, viďte?

„Strašně se těším! Bude to pro mě další posun a splnění mého snu.“

Před rokem jste se zúčastnila reality show I Am Fighter, ve které jste se probojovala až do finále. Předpokládám, že šlo pro vás o velkou zkušenost.

„Pro mě to byla velká zkušenost hlavně, co se týká fungování před kamerou, jisté komunikace a vystupování před lidmi. Musím říct, že jsem pořád nervózní, i teď kdy spolu děláme rozhovor. Asi nejsem úplně typ na veřejné vystupování, už je to ale mnohem lepší než na začátku, kdy jsem jen kuňkala do kamery. Moc mi v reality show pomohly i grapplingové turnaje. Donutilo mě to posunout se i tam.“

Přitom právě před kamerou jste v různých fyzických a IQ testech excelovala.

„Nejvíc jsem byla nervózní z kamer a všeho toho kolem, během výkonu to ze mě vždycky nějak opadne a týká se to i zápasů. Možná to vyzní blbě, ale před zápasem či jinou velkou zkouškou nejsem moc nervózní. Je možné, že i proto se mi to docela povedlo. Větší výzvou pro mě byli kamery, lidi kolem a průběh celé show.“ (usmívá se)

Podobnost se Zajícovou? Společný zápas by dával smysl

Organizace IAF chce díky reality show pomoct amatérským zápasníkům k úspěchu a posunu mezi profesionály. Byť jste ve finále nevyhrála, v tomto směru vám zřejmě pomohla, viďte?

„Určitě se díky tomu o mně dozvědělo několik promotérů a dostala jsem i více nabídek na zápasy. Hned jak budu schopná, víc se do zápasů ponořím. Jelikož jsem nedávno byla na operaci prsou, trošičku jsem vypadla z tréninku, ovšem už pracuji na návratu. Jakmile to půjde, využiju toho, co mi dala reality show.“

Kdy byste se chtěla vrátit do akce?

„Naplno jsem začala trénovat v září. Nejprve tedy musí jít dolu s váhou, zároveň nahoru s fyzičkou a co nejrychleji se do toho snažit dostat. Do zápasu bych šla ráda někdy na konci roku.“

Jako bojovnice a modelka jste si podobná s Veronikou Zajícovou. Už vás někdo srovnával s mladou českou zápasnicí?

„No, už jsem to od pár lidí zaznamenala… (přemýšlí) A říkám si, že by do budoucna měl smysl nějaký společný zápas vzhledem k našim podobnostem (MMA a modeling). Myslím si, že by to mohlo být zajímavé pro diváky. “

Podobně jako Zajícová jste se i vy zúčastnila Miss České republiky. Účast v semifinále jste ale odmítla. Z jakého důvodu?

„Nezúčastnila jsem se, protože už jsem měla vyřízené letenky do Řecka, kde jsem vždycky strávila dva měsíce u koní. Už jsem tam nebyla čtyři roky a strašně jsem chtěla zpátky. Známým v Řecku jsem to slibovala už dlouho a nechtěla to rušit. Miss tedy šla stranou, ale zájem je z mé i jejich strany na příští ročník.“

Cestování je tedy další vášní?

„Jasně, miluju to. V Řecku konkrétně na ostrově Thassos to mám navíc spojené s tím, že tam znám místní, což je na tom to nejlepší. Turisty jsem prováděla na koních, jezdili jsme i k moři, kde jsme se plavili s koňmi. Dovolená na hotelu je sice fajn, člověk si odpočine, ale tohle je mnohem lepší. Má to šťávu a stojí to fakt za to.“

Zaznamenal jsem, že také máte velice ráda jídlo, dokonce se i účastníte soutěží jedlíků. Strach o váhu se vás tedy zřejmě nedrží, nebo ano?

(usmívá se) „Je to tak, jídlo mám opravdu hodně ráda, takže s tím je někdy i trochu problém. Dělání váhy je pro mě asi nejtěžší část přípravy ať už na focení či zápasy. Zároveň jsem ráda, protože mě to nutí být v nějakém tempu a nevyžrat se. (směje se) Každopádně naposledy jsem se v létě zúčastnila pojídání burgerů, kde bylo deset chlapů a já. A skončila jsem druhá. (chechtá se) Takže asi takhle mám ráda jídlo.“

A jak jste si vlastně připadala jako jediná žena v konkurenci deseti chlapů?

(směje se) „Ono je vždycky nejlepší, když od vás nikdo neočekává, že vyhrajete, nebo že byste mohl být dobrej. O to jsem měla větší motivaci to zvládnout. Musím říct, že mi lidi včetně kamarádů fandili, což bylo milý.“

Předpokládám, že už víte, co si s jídlem můžete a nemůžete dovolit.

„Ano. Vzhledem k tomu, že soutěž byla na začátku září, kdy jsem chtěla nastoupit do tréninku, tak jsem to brala jako takové pořádné zakončení léta. Nyní už se ale vracím do režimu a tréninku. Jakmile budu mít potvrzený zápas, vlétnu do toho na dvě stě procent.“