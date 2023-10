Šestý Clash? Skvělá atmosféra, ale i nenávist: Vstávej, ty stará pí...

Na Clash of the Stars 6 „Jedna noc v Bangkoku“ to opět vřelo. Nenávist a přízeň, slova, která naprosto vystihují sobotní galavečer. Vyprodané O2 universum bylo plné energie, masivní podporu střídal velmi intenzivní pískot a bučení. Když se jedna z bojovnic Michaela Dostálová ocitla na zemi, tak se z úst několika jednotlivců ozvalo: „Vstávej, ty stará p..o“. Naopak při nástupu Karlose Bendy se hala otřásala v základech. Na hlasitou odezvu v hledišti navázali někteří zápasníci slušným výkonem v kleci. Benda zdolal všechny tři své protivníky a Filip Grznár se stal šampionem polotěžké váhy.

Už téměř dvě hodiny před startem celé události stály desítky metrů dlouhé fronty natěšených fanoušků před halou O2 universum. Karta byla tak nabitá sledovanými jmény, že diváci nechtěli vynechat jediný zápas. Atmosféra stoupala, rozjezd byl poklidnější, později však začalo v aréně peklo na zemi. „Lepší atmosféru jsem zažil na málokteré MMA soutěži, co jste dokázali, je skvělé,“ chválil organizaci Karlos „Terminátor“ Vémola v přestávkovém programu.

Kontroverzní zápasník Filip Grznár se pral o titul polotěžké váhy s Lukášem Tůmou alias Luktumou. Bývalý kulturista prokazoval dominanci už od začátku a v 1. kole doručil TKO. To byl však pouze předkrm, rodák z Plzně totiž prohlásil, že chce být double champ. „Já chci další titul a jdu si pro něj,“ vyzval „Dynama“, držitele opasku ve střední váze.

Přízeň

V aréně se rozsvítily bílé reflektory a začala hrát písnička „Come and Get Your Love“ od skupiny Redbone. Na scénu přicházel kat rodu Kotlárovců Karlos Benda. Člověk měl pocit, že přichází hvězda světového formátu, fanoušci burcovali a hlasitě přivítali zápasníka na jeho cestě do klece. Benda splnil, co slíbil… Přepral všechny tři soupeře a užíval si hlasité ovace.

Nenávist

Těsně před startem celé události byl na pódium přizván Tadeáš Veselý. Nejméně oblíbená postava celé organizace se nestihla ani rozkoukat a už se halou ozývalo „Tlustá svině“, Veselý se pouze pousmál a poděkoval.

Velké přízně se nedočkal ani další zápasník. Pískot a bučení provázel nástup Marka „Datla“ Valáška k zápasu s Jaroslavem Kotlárem. Diváci mu připravili suverénně nejhorší nástupovku celého večera. Zápasník se však nenechal rozhodit a Kotlára ukončil gilotinou. „Trénoval jsem to pořád dokola,“ prozradil po zápase.

Pořádně vyhrocený byl i ženský zápas mezi Veronikou Zajícovou a Miss Problem Dostálovou. Od začátku vévodila Dostálová, která využívala takedownů, později se však zdála být unavená. Bojovnice ze Slezka ji začala zasypávat tvrdými a často dobře umístěnými údery.

Dostálová si nicméně ve třetím kole po nedovoleném zásahu protestně lehla na podlahu a už nevstala. „Vstávej, ty stará p…,“ křičelo několik fanoušků na adresu veteránky bojových sportů. Zápas byl ukončen na no contest, tedy bez vítězky. „Celý zápas byl podivný, když nejste schopný upřesnit pravidla,“ řekla Dostálová. Narážela tím na používaní loktů a kolen. „Naštvalo mě, že jsem dostala několik loktů, když mi bylo řečeno, že je nemůžeme používat,“ dodala zároveň její soupeřka Zajícová.

Rozruch

Aleš Bejr přišel udělat, jak on sám říká, „brikule“. Vyzval na duel promotéra Tomáše Linh Le Syho a domluvil si s ním zápas. Ve hře je střetnutí i s moderátorem televizní stanice Barrandov Jaromírem Soukupem, diváci však preferovali duel s Le Sym. Bejr se opět choval agresivně, když naskočil na bývalého zápasníka Oktagonu a předtím i na moderátora Jíru.

„Až ho potkám příště, tak ho na jedničku napálim, buzera..a,“ řekl promotér Le Sy. Bejra spacifikovala a odvedla ochranka. Šlo znát, že jeho naštvání není jen hranou show. Pokřikoval totiž i v zákulisí, kde už na něj čočky kamer nedohlédly.