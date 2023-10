Šéf Clashe o rekordním zájmu: Větší haly v jednání. Mawar by měl litovat

Z pozice promotéra Tomáš Linh Le Sy dohlíží na stále rostoucí fenomén světa bojových sportů. Organizace Clash of the Stars 28. října chystá svůj šestý turnaj, vstupenky vyprodala v rekordním čase. V podcastu Fight! šéf populární značky promluvil o dalších plánech, jednáních se zápasníky nebo problémech, které se pojí s enormním zájmem o Clash. „Policisté dokonce dostali anonymní udání k možné protiprávní činnosti. Ale nějak to vyhaslo, planý poplach,“ popisuje Le Sy. Vrátil se také ke své profesionální MMA kariéře, hokejovým začátkům či kauze Mawar. V Clashi si našel i přítelkyni.