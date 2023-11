Komedie v Clashi! Největší ostudou profesionálky. Zajícová: Ona se posr…

Ohlasy po turnaji Clash of the Stars 6 pomalu doznívají. Nejvíce propíraný byl po sobotní akci výsledek zápasu profesionálních bojovnic Michaely Dostálové a Veroniky Zajícové. Prvně jmenovaná si ve třetím kole duelu pod specifickými pravidly Underground lehla na zem a odmítla pokračovat. Sudí vítězku nevyhlásili. „Připadám si jako v jedné velké komedii. Soupeřka mi přišla vtipná,“ rozebrala Zajícová pro iSport.cz.

Měl to být sportovní vrchol šestého galavečera organizace, která neskrývá ambici pořádat bizarní zápasy v bojových sportech. Do klece posílá influencery, celebrity, někdy dokonce hendikepované jedince. V tomto souboru tak byl duel dvou profesionálek vcelku výjimečnou záležitostí, která mohla poukázat na rozdíl mezi vrcholnými výkony a čistým amatérismem.

Nestalo se. Někdejší zápasnice Oktagonu a první Češka s černým pásem v brazilském jiu-jitsu Michaela Dostálová a její o 19 let mladší soupeřka Veronika Zajícová, velká naděje tuzemského MMA, na velmi sledovaném turnaji předvedly sportovní blamáž.

Tahanici plnou přerušení a hádek o pravidlech ukončila z vlastní iniciativy starší z obou žen v závěrečném kole, když se odmítla postavit a pokračovat v boji. Rozhodčí vyhodnotili prazvláštní zápas remízovým výsledkem.

Veselo následně bylo i v novinářském sektoru. „Soupeřka se posrala, chtěla dělat scény, tak si lehla na zem. Je slabá a stará, už by to ani neměla dělat. Někteří lidi se tu chovají jako dementi, soupeřka mi přišla vtipná. Vzala si do rohu mého bývalého trenéra a mého ex, který se chce pořád vozit po mém jménu. Otravný šváb, nedá se zastavit,“ sypala ze sebe zjevně naštvaná Zajícová.

Problém patrně vznikl nepochopením vypsaných regulí. Ty dovolovaly přestřelky v postoji, avšak bez kolen a loktů. V úvahu připadala i možnost nasadit páku či škrcení a následně techniku dotáhnout na zemi. Po úspěšném strhu se zápasnice musely postavit zpět na nohy.

„Hned v prvním kole jsem vyfasovala několik kolen a loktů, které jsme jet neměly. Byla jsem z toho mimo a říkala si: Co se to děje?“ divila se mladá bojovnice a nedávná účastnice miss.

Ringový rozhodčí následně zkušenější z obou zápasnic napomenul, přestože ke stržení bodu za nepovolené techniky nesáhl. Dostálové se pak povedlo několik takedownů, kterými u bodových získala výhodu, nicméně od druhého kola jí začala odcházet fyzická kondice.

Toho Zajícová dokonale využila. Z větší vzdálenosti se jí dařilo trefovat údery na hlavu, což se okamžitě podepsalo na tváři soupeřky. Přesto duel dospěl až do závěrečného dějství.

„Ve třetím kole už mě tahala dokonce za vlasy. Já jsem ji omylem trošku kopla kolenem do hlavy, ona se hned složila na zem. Co už…,“ řekla k předčasnému konci Zajícová. „Určitě bych vyhrála. Ve druhém kole už jsem ji několikrát střelila takové bomby, že měla celý nos rozdrbaný, tekla z ní krev. Pak už jenom padala na zem a řekla, že nejde dál, takže to ukončili jako remízu.“

Spory mezi aktérkami duelu nadále probíhají na sociálních sítích. Talent ze Slezska vyčinil rivalce i za to, že si pro přípravu vybrala její bývalý JMFS gym.

„Předtím jsem se jí ještě trošku bála, pak ze mě všechno spadlo a byla jsem úplně happy. Jak jsem viděla, jaké si bere dementy do rohu, tak jsem si oddechla a už jsem neměla stres ze zápasu. Připadám si jako v jedné velké komedii,“ dodala Zajícová.