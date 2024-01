Lékař varuje před dopady KO v MMA: Jde o zdraví. Skleněná brada je hrozba

Zápas MMA už dávno není bitkou rváčů na život a na smrt, ale střetem dvou všestranných sportovců. Přesto v něm jde o zdraví. Největší riziko představují knockouty, jeden z nejčastějších způsobů vítězství. „Může to končit i smrtí. Nejnebezpečnější jsou rány, které následují po knockoutovém úderu. Jakmile je bojovník mimo, měl by se zápas co nejdříve zastavit,“ apeluje Miloš Barna, traumatolog a ortoped.