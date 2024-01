Režisér: Karlos z otázek na psychiku utíkal. Že bude star jsem tušil už...

S Karlosem Vémolou natáčel režisér Michal Samir s přestávkami přes patnáct let a výsledkem bylo přes 600 hodin obrazového materiálu. Ve spolupráci s kolegou Šimonem Šafránkem mu teď míří do kin celovečerní snímek Karlos. Díky doposud neznámým archivním Samirovým záběrům a frenetickému Šafránkově kolážovitému pojetí film poodhalil stránky osobnosti, které široká veřejnost o bojovníkovi vůbec nezná.

Film tak pojednává třeba o Vémolově psychickém rozpoložení před velkými zápasy nebo vztahu s bratrem. Ale i o protloukání se v Londýně, které je rámováno neodolatelným Vémolovým přízvukem cockney.

„Ale on je fakt takový, jaký si myslíte. Jak o něm lidi říkají, že svět okolo něj je lehce bizarní a Karel je prazvláštní stát ve státě - to všechno je pravda,“ směje se na úvod rozhovoru Samir, když má vysvětlit, jaké neznámé polohy Vémolovy osobnosti snímek zobrazuje.

„Já říkám, že to není jediná rovina toho Karla, jak ho znám. Je tam obrovská něha, jeho vztah ke zvířatům, dětem či určitým členům rodiny je opačný od toho, co bychom od takového člověka čekali,“ upozorňuje

V recenzích na film občas zaznívá, že ve filmu nejsou zobrazeny kontroverznější stránky Vémolova okolí - například co se týče vazby na Iva Rittiga, domácího chovu divokých zvířat nebo nešikovných výroků směrem k homosexualitě.

„Jednak si myslím, že film je hodně směrovaný na československé publikum, které věci plus mínus zná. Jinak budeme zobrazovat, že tady tohle je Ivo Rittig. To opravdu někoho zajímá? To nebyl ten typ filmu, to bychom se už opravdu dostávali do dokumentu jako Třináctá komnata,“ vysvětluje Šafránek.

Jeden z nejzajímavějších momentů filmu každopádně přichází hned z úvodu. „Vždycky když jsem takhle blízko, tak se to nějak rozese*e. To je nějaká mantra Karlosova snažení,“ soudí Samir. „Myslím si, že je to přesně typ sportovce, kterému by chytře vybraný člověk jako mentální kouč nebo psycholog mohl pomoct. Proč si to Karlos nechce připustit… Ve velkých zápasech je vždy element nějakého bloku,“ všímá si.

Podívejte se na celý videorozhovor na iSport.cz!