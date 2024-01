Sonda do Vémolovy minulosti: Vztah s bratrem nemám. Mluvil o hroší kůži

Původně si lechtivé scény ve svém filmu nepřál. Ba co víc, dokonce si myslel, že v něm nejsou. „Tady je důkaz toho, že to Karlos ještě neviděl,“ smál se Michal Samir, spolu s Šimonem Šafránkem režisér snímku Karlos.

„Vy jste hovada! Ony tam fakt jsou?“ divil se Vémola s lehkou nadsázkou. „Není to pro mě citlivé, mám hroší kůži. Ale přijde mi, že to jsou záběry, které nechci ukazovat dětem nebo manželce. Není zapotřebí se na ně dívat znovu, ale jestli tam jsou… Nestydím se za nic, co jsem udělal, bezchybný nejsem. Mrzí mě to kvůli okolí,“ rozebral.

Film otevírá řadu starých ran z Vémolova života. Kromě zápasových porážek s Attilou Véghem či Patrikem Kinclem i ty životní. Zazní důvody rozpadu prvního vážného vztahu, ze kterého vzešel syn CJ. Dojde i na období krize se současnou manželkou Lelou Vémolovou.

Film Karlos míří do kin: Unikátní pohled do nitra známého bijce Video se připravuje ...

Poprvé bývalý UFC bojovník promluvil o svém bratrovi Filipovi. Na počátku kariéry spolu trávili dost času, sourozenec Karlose doprovázel i na zápasy. Všechno se změnilo ve chvíli, kdy Filip vynesl záběry z divokého večírku s obnaženými tanečnicemi. Od té doby neudržují kontakt, bratr se ke kauze vyjadřovat nechce.

„Přátele si můžete vybrat, rodinu ne,“ povzdechl si Terminátor z olomouckých Hodolan. „Tohle se bohužel stalo. Byla to jedna z pasáží, kterou jsme s režiséry řešili. Říkal jsem, že se na to budou dívat moje děti, máma, žena. Já se tím netajím, ale dívat se na ty věci…,“ zapochyboval Vémola.

Režisér Samir se ovšem neobává, že by ve filmu zaznělo něco nevhodného. „Byl jsem fér, hledal jsem, kde je ta hranice, co vybereme,“ hájil se.

Vémola se těší, jaký svým filmem vyvolá ohlas. Nedokáže říct, zda po porážce se Samuelem Krištofičem, kterou utrpěl na konci roku v pražské O2 areně, najde snímek své publikum.

„Přemýšlel jsem nad tím, co to pro nás znamená. Na jeho lidi to nemá ten efekt. A ta širší obec? Nevím. Spousta lidí na to půjde pro to, aby se pobavili. Zjistíme,“ přemýšlel Samir.

Vémola se nyní musí soustředit na zápas s Attilou Véghem, který ho v červnu čeká v Edenu. V jednání má několik tréninkových kempů, z přípravy se po pádu s Krištofičem snažil nevypadnout. Bude jen na něm, jak zakončí svou zápasnickou dráhu.