Clash se Soukupem předběhl Oktagon i UFC. Hranice jsou nahota, politici...

Bizár na vzestupu. Sedmá akce Clash of the Stars vyprodala desetitisícovou halu, trhala rekordy v zájmu na internetu a zastínila turnaj Oktagonu. Organizace v sobotu lákala na očekávaný střet šéfa televize Barrandov s kontroverzním youtuberem. „Nejsázenější zápas byl mezi Psychopatem Bejrem a Jaromírem Soukupem. Celkový náběr na sedmý turnaj Clashe činil desítky milionů korun, což z něj dělá sázenější akci, než ty, které pořádá Oktagon, UFC nebo KSW,“ říká Roman Kovařík, bookmaker a sportovní expert Fortuny.

Nový hráč na trhu. Přestože jsou akce Clash of the Stars sportu vzdálené, přebírají pozornost fanoušků ostatních MMA organizací. Největší průlom přišel v sobotu, když galavečer naplnil pražskou sportovní halu pro více než deset tisíc diváků.

Enormní zájem zaznamenaly i sázkové kanceláře, které díky bizarním zápasům získávají tisíce nových klientů. Podle experta společnosti Fortuna bude Clash růst a expandovat minimálně další dva roky.

Sedmý galavečer Clashe lákal na střet pornohereček, premiéru příslušníka městské policie i sumo duel dvou obézních mužů. Favoritem pro sázkaře byl však jednoznačně duel, který celé akci vévodil. „Nejsázenější zápas byl mezi Psychopatem Bejrem a Jaromírem Soukupem,“ uvádí Roman Kovařík, bookmaker a sportovní expert Fortuny.

V sobotu souběžně probíhal i turnaj Oktagonu. Podle sledovanosti živých přenosů na Youtube si ale znatelně více pozornosti získala akce Clashe. Vážení bojovníků před Oktagonem 52 shlédlo 27 tisíc diváků, zatímco podobný formát pod hlavičkou Clashe sledovalo 395 tisíc lidí.

Pomyslné výhry dosáhla organizace Tomáše Le Syho i u sázkovek. „Na jednotlivé zápasy se vsází jednotky milionů. Celkový náběr na sedmý turnaj činil desítky milionů, což z něj dělá sázenější akci, než jsou ty, které pořádá Oktagon, UFC nebo KSW,“ říká Kovařík.

„V Clashi jsme viděli velký potenciál. Sledujeme navíc vývoj od první akce. Organizace neustále roste a strop je někde v nedohlednu,“ hodnotí bookmaker Fortuny. Právě tato sázková kancelář je hlavním partnerem nového hráče na poli bojových sportů. „Určitě je kam se posouvat. Osmý turnaj se bude konat v červnu ve stejný den, kdy se bude hrát mistrovství Evropy ve fotbale. Přesto dokázali ostravskou halu vyprodat do několika hodin od oznámení.“

Během dvou let se Clash of the Stars posunulo z hal pro několik set diváků do desititisícových arén. „Teď je na řadě expanze na poli České republiky, pak se dá očekávat zaplněná pražská O2 arena a rozšíření na Slovensko. Minimálně další dva roky půjde Clash stále nahoru,“ soudí Kovařík a představuje přínos pro Fortunu: „Každá akce dokáže přitáhnout nové klienty v řádech nižších tisíců. To platilo při posledních čtyřech turnajích.“

Kde jsou hranice?

Galavečery jsou nejčastěji spojovány se slovem bizár. Právě ten však funguje jako největší lákadlo. „Je to zábava pro novou, nastupující generaci. Pro Clash je specifická kombinace bizáru, emocí a mistrně vyprávěných příběhů. Lidi zkrátka přitahují netradiční příběhy,“ myslí si Kovařík.

Mezi aktéry patří rapeři, kontroverzní influenceři a youtubeři. V diskuzích na sociálních sítích se často objevují i návrhy na zápasy politiků. Promotéři dokonce jednali s opozičním poslancem Tomiem Okamurou.

„Jde o rozhodnutí organizace, nicméně podle našeho názoru by politici neměli zneužívat zápasy v Clashi ke zviditelnění sebe a svých politických cílů. Speciálně před volbami by to byl z jejich strany prachsprostý kalkul,“ uvádí Kovařík.

S růstem organizace souběžně sílí kontroverze týkající se aktérů, kteří se snaží nabrat pozornost všemi způsoby, od rvaček přes útoky pepřovým sprejem až po nahotu na turnajích.

„Všechno by mělo mít své hranice. Nedokážeme si představit třeba zápas muže proti ženě a kvitujeme, že ho Clash ani nemá v plánu,“ říká bookmaker. „Stejně tak souhlasíme s organizátorem, že do klece nepustil Nicol Lauberovou,“ reaguje Kovařík na zákaz zápasu pornoherečky, která měla údajně v plánu nastoupit nahá.

Podle expertů Clash of the Stars MMA jako sportu škodí. Z pohledu hazardu to ale neplatí. „Víme, že někteří sázkaři, kteří přišli prvoplánově kvůli Clashi, znají MMA bojovníky. Především ty, o nichž se hodně píše, ať se bavíme o Karlosu Vémolovi, nebo Václavu Mikuláškovi. Ten ostatně do Clashe přišel po dráze v Oktagonu. Sázky na normální MMA tak díky této skupině nově příchozích klientů rostou,“ uvádí expert Fortuny.