Kouč o Procházkovi: Občas taky přijde pozdě. Čekám řežbu i starého Jirku

Jiří Procházka se jako samuraj nenarodil, on se samurajem stal. Velkou zásluhu na tom nese trenér Jaroslav Hovězák (47). I jemu spolu s koučem Martinem Karaivanovem vděčí Česko za zrod nejúspěšnějšího MMA zápasníka, který má za sebou zisk titulu UFC. Naposledy ovšem padl s Alexem Pereirou, sen o pásu vyšuměl. Procházka se na něj zkusí rozpomenout 14. dubna ve Vegas proti Aleksandaru Rakičovi. „Vracíme se ke kořenům. Po získání titulu se začali ozývat různí lidé, chtěli poradit, ale spíš to bylo kontraproduktivní,“ popisuje aktuální nastavení týmu Hovězák pro deník Sport.

Profesionální vztah kouč a zápasník spolu dávno překonali. Procházka s Hovězákem jsou víc než to, stali se z nich dobří kamarádi. „Je to určitá shoda náhod, že jsme si takhle sedli. S Jirkou budu přítel, i když skončí kariéru, až do konce života,“ zdůrazňuje dlouholetý trenér někdejšího šampiona UFC. Když jde do tuhého, umí si věci vyříkat. Nyní je ovšem jejich veškerá pozornost směřovaná k důležitému zápasu.

Co se ve vás odehrává necelý měsíc do zápasu? Cítíte napětí?

„Vnímáme přípravu, cítíme zodpovědnost. To platí pro celý tým. Děláme všechno pro to, abychom došli k vítězství. Nějaké napětí? V těchto dnech se snažíme o precizní práci a tvrdý trénink.“

Měnili jste po porážce s Pereirou výrazně Jiřího přípravu?

„To ani ne. Spíš, a to Jirka všude píše, se vracíme zpátky ke kořenům. Zjednodušit věci, zdokonalit jeho zbraně. Fungovat tak, aby byl v klidu, pracoval na svých dominantních technikách a byl připravený bránit soupeře, kterého si studujeme. Nějaká zásadní změna není, spíš profesionální přístup, jdeme do toho.“

Co znamená vlastně onen návrat ke kořenům?

„Je to o tom, jak jsme pracovali v úzkém týmu – Martin Karaivanov, já a Jiří – tak jsme v této trojici dokázali to nejvíc, co se dá, tedy titul UFC. Poté chtěl být Jirka ještě dokonalejším bojovníkem a začal odbíhat. Ne úplně ze své cesty, ale začal využívat všech možných kanálů, trenérů, různých komentářů. Samozřejmě, že po získání titulu se začali ozývat různí lidé. Chtěli poradit, mysleli to dobře, ale těch informací bylo strašně moc. Spíš to bylo kontraproduktivní, než aby to bylo to, na čem jsme pracovali do té doby.“

Takže, jestli tomu správně rozumím, chcete zjednodušit celý váš přístup?

„Ano. Jde o to, že cesta, co máme, je nastavená perfektně. Jiří je bojovník, který se chce pořád učit a zdokonalovat, to je samozřejmě dobře, ale člověk nemůže obsáhnout úplně všechno, když to řeknu narovinu. Je to o tom dopilovat zbraně, které máme, v podmínkách, jak jsou nastavené.“

Jak to pilování dosud šlo?

„Nějaké dva měsíce do zápasu se to začíná zužovat, pracuje se na síle, dynamice, na technikách a strategii. Určitě už nejsme žádní nováčci a máme nějaký plán, který nechci úplně prozrazovat. Prostě klasická příprava, která vyvrcholí dnem 14. dubna ve Vegas. Letíme tam 29. března, jen Jirka, Martin a já. Úzký tým, který je spolu od začátku. Tam už to doladíme a jdeme do boje. Nebude na nás takový tlak, protože nejdeme jako hlavní zápas večera, budeme trošku oproštění od mediálních povinností, nebude toho tolik jako v titulovém zápase. Můžeme se soustředit na přípravu a výkon.“

To je určitě pravda, nicméně ještě k tréninkům. Strávili jste čas v OFA Academy se slavným slovenským bojovníkem Attilou Véghem. Co vám to dalo?