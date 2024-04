Další medaile. Čech (19) nadějí na UFC? Táta ikonou boxu, sestra ve Slavii

Porážka se soupeřem z východu byla vcelku těsná. Kutil podlehl poměrem 1:2 na body, zápolil však hlavně se svým zdravotním stavem. Z předchozího střetu si odnesl problém v oblasti zápěstí a také bolest v lokti. K tomu ho trápila nevolnost, musel podstupovat shazování do muší váhy.

„Soupeř mi páčil ruku a já jsem to neodklepal. Doteď ji nemůžu natáhnout, nevím, co s ní mám, ještě musím k doktorovi. Takže jsem šel do dalšího zápasu s jednou rukou, byl jsem zraněný,“ popsal situaci zápasník.

„Ruku nemohl ani pořádně zvednout,“ přiznal i jeho otec a bývalý profesionální boxer Ladislav Kutil, který ocenil, že se syn zlatého snu přesto nevzdal. „Všichni jsme na něj velmi pyšní.“

„Máte chuť, nechcete to ukončit. Toužíte bojovat, dokud to jde. Snažil jsem se, ale s jednou rukou to nešlo,“ vysvětlil Patrik Kutil, proč se rozhodl pokračovat.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Patrik Stifler Kutil (@patrik_kutil_)

Nezopakoval tak výsledek, jakého na stejné akci dosáhl předloni, kdy se naposledy uskutečnila. Tehdy celý podnik opanoval jako vůbec nejmladší a stal se juniorským mistrem Evropy. Také z českého pohledu šlo o historický počin, žádný z krajanů totiž do té doby neovládl kategorii do 56,7 kilogramu. I proto se jméno na blond obarveného mladíka skloňuje mezi největšími zdejšími přísliby.

„Jednou už jsem vyhrál a chci v tom pokračovat. Do konce roku se zúčastním mistrovství světa, z něj zlato ještě nemám. Jinak si dávám nejvyšší cíle, chtěl bych být v UFC a nejlépe šampion,“ odkryl Kutil své ambice.

I když devatenáctiletý bojovník tentokrát na vrchol nedošel, přesto jako jediný z reprezentační výpravy dovezl domů cenný kov. Snažil se o ještě výraznější zápis, Bohaslavskij však dokázal efektivně eliminovat Čechovy zbraně a úspěšně prosazoval hru na zemi.

„Ambice byly po minulém úspěchu ještě větší, kdyby se Páťa nezranil v prvním těžkém zápase, tak věřím, že by pokračoval dál. Ale jo, je to dobrý,“ pochválil syna Ladislav Kutil.

I on zápasil na elitní úrovni, to když se věnoval boxu. Dodnes jako uznávaný trenér zůstává ikonou domácí scény. Nejvýrazněji se mu dařilo na přelomu milénia, kdy hned pětkrát získal titul mistra České republiky. Vyhrál také Bundesligu a na světovém šampionátu v Belfastu si v roce 2001 zaboxoval ve čtvrtfinále. Kariéru ukončil při profesionální bilanci 19 vítězství a čtyři porážky.

V ringu se neztratí ani jeho nejstarší syn Erik, který se rovněž věnuje MMA. Sportovně založená je rovněž dcera Erika, nejmladší ze sourozenců. Ta však kope „pouze“ do míče, a to v mládežnických týmech pražské Slavie. „Zrovna nedávno holky vyhrály turnaj do 18 let, i Erik je šikovný,“ těší otce Ladislava.

Patrika nyní čekají další boje na amatérské úrovni. „Na akci Heroes Gate budu zápasit 14. června, ještě nemám soupeře. Ale i když to budou furt amatéři, už to přece jen bude na profesionálnější úrovni.“