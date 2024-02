K boji ho přivedl kněz, prošel reality show. Český talent se hlásí o Oktagon

Energie sílila, fanoušci vstávali, tleskali, bubeník udával rytmus. A pak to přišlo. Hotová extáze! Český MMA talent Daniel Ligocki (26) v sobotu rozparádil třinecké publikum na akci PML 8, když chladnokrevně uškrtil z Oktagonu známého Melvina Maného. „Beru to jako menší pozvánku,“ křenil se outsider, jemuž dokonale klapla odvážná past, kdy obětoval úvodní dvě kola, aby unaveného soka skolil v tom posledním. Radost pak sdílel i s knězem a zároveň držitelem pátého stupně černého pásu v japonském jiu-jitsu, který Ligockému už deset let vštěpuje kodexy tohoto bojového umění.

Jako když dorazí rocková hvězda první kategorie. Daniel Ligocki kráčel po svém vítězství do šatny v hale Stars hodně zdlouhavou cestou. Nejen proto, že mu ostřílený Melvin Mané v úvodním kole tvrdými kopy pořádně promasíroval nohu. Třinecký rodák si užíval zástupu gratulantů. Po skalpu zvučného jména o něj byl zájem, jedna fotka za druhou.

„Vítězství chutná skvěle, ještě před domácím publikem v rodném Třinci, navíc s bojovníkem, který má dva zápasy v Oktagonu,“ popisoval Ligocki bezprostřední dojmy pro iSport.cz.

S odpovědí na otázku, zda by měl zájem také jednou startovat v největší tuzemské organizaci, se nezdržoval dlouho. „Jo!“ vypálil bez váhání. „Beru to jako menší pozvánku.“

Trénuje, kam ho zrovna zavanou pracovní příležitosti. Podílí se totiž na výstavbě chemiček poháněných zelenou energií, v poslední době nejčastěji v Německu. Právě tam se vypracoval v opravdu zajímavou naději domácí scény. Do veřejné známosti vešel v rámci bojové reality show IAF. V ní ho vedl uznávaný trenér Martin Karaivanov, který má aktuálně na starost třeba Jiřího Procházku, českou hvězdu z UFC.

Ligocki se prokousal až do finále ve střední váze, v něm ale prohrál. I vinou zlomeniny ruky, kterou si přivodil tři týdny před bojem. O víkendu nicméně dokázal vzdorovat silovým útokům výrazně zkušenějšího Melvina Maného, který má za sebou dva profesionální zápasy v MMA a účastnil se i akce Oktagon Underground.

Zápas měl z hlediska bodů pod kontrolou, ale jen do třetího kola, kdy domácí zástupce vystartoval a po úspěšném strhu bleskově nasadil techniku rear-naked choke. Mané krátce po odklepání usnul, dav šílel.

„Dvě kola jsem prohrával, ale body se nepočítají, pokud přijde ukončení. Vynuloval jsem to. Mané je postojář, který se transformoval do MMA, byl to souboj stylů a všichni čekali, že půjdu na zem. Ale jít na zem s někým, kdo to čeká, navíc hned v prvním kole, to je za mě blbost,“ popsal Ligocki svou taktiku.

„Když jsem mu pak vlezl do zad, ani nevěděl, co jsem udělal. Myslel si, že zase přijdu s nějakým kopem. Byl jsem trpělivý, klidný v hlavě, oheň v srdci, čekal jsem na svou příležitost. Byť dělám MMA jen čtyři a půl roku s roční pauzou kvůli zranění kotníku, věděl jsem, že jsem schopný se posunout,“ dodal šestadvacetiletý bijec.

Do svého arsenálu musel v průběhu času přidat zejména postojové techniky. Začínal totiž s japonským jiu-jitsu, které se výrazně liší od známější brazilské obdoby. Není soubojové, jde pouze o způsob sebeobrany. Před deseti lety ho v něm začal zdokonalovat katolický farář.

Na základě vzájemné domluvy pak Ligocki odstartoval kariéru v MMA, a to až po několika letech tréninku. Kněz z rohu pomáhal i při jeho posledním úspěchu v PML. „Byl šťastný. Vím, že když je se mnou, máme tým plně obsazený a jdeme pro vítězství.“

PML jako nová farma Oktagonu

Osmá akce Professional Muaythai League v Třinci byla speciální hned z několika důvodů. Tím nejvýraznějším byl ten, že organizace poprvé uspořádala také MMA souboje, když v průběhu galavečera dokonce organizátoři přestavěli ring na thajský box na klec a pak znovu na ring. Promotér Tomáš Tadlánek doufá, že novinka přinese jeho značce prohloubení spolupráce s Oktagonem, který akci zastřešoval svou vysílací platformou Oktagon TV.

„Máme podle mě výbornou spolupráci, známe se hrozně dlouho, máme korektní vztahy. Na dalším turnaji opět uvidíte velké hvězdy Oktagonu, budeme v tom pokračovat. Jsem za to rád. Oktagon expanduje, turnajů u nás už nemá tolik, v MMA části jsme jeho menší farma,“ předeslal Tadlánek. Všechny informace o dalších turnajích PML najdete zde.