Česká naděje nad propastí. Trenéři: Potřebuje zahraničí a lepší sparingy

Po nepovedeném comebacku vyvstává otázka, zda dokáže Jakub Tichota zvrátit nepříznivý vývoj kariéry a naplnit potenciál UFC šampiona. Ten mu byl totiž přičítán ještě dlouho před profesionálním debutem. Řada třech červených políček v bilanci ale mluví jasně. Pokud chce český bijec pomýšlet na nejprestižnější světovou ligu, příští zápas musí vyhrát. Pomoct mají dle trenérů zahraniční kempy v elitních evropských týmech.

Sebevědomý amatérský šampion vzal profesionální scénu, jak se později ukázalo, příliš prudkým útokem. Po sérii pěti výher si připsal dvě porážky z titulových zápasů a po roční odmlce nastal čas na reparát, který měl Tichotu vrátit do sedla. „Věděli jsme, že George Stains nebude lehký soupeř na rozjezd po delší pauze. V Oktagonu už zjevně není lehkých souperů. Jeho kvality jsme znali, i tak nás ale dost překvapil,“ ohlíží se André Reinders, Tichotův trenér na nedávnou prohru.

„Úvod diktoval Kuba, vedl ve wrestlingu i postoji. Zápas se ale rychle zlomil v půlce prvního kola, kdy Stains při roztrhnutí klinče trefil tvrdý loket, kterým Kubovi způsobil velkou tržnou ránu přes čelo a viditelně jím otřásl,“ vypráví kouč.

Na Tichotovi se vedle brutálního úderu loktem projevila i absence parťáků, kteří by jej na tréninku pravidelně dostávali do krizových situací, v nichž by si sáhl na dno. „Řešíme, co v přípravě změnit a jedna z těch věcí jsou právě výjezdy do zahraničí,“ připouští Reinders, s nímž souhlasí i trenér Viktor Šebák. „Měl by je zařadit. Potřebuje zkrátka trénovat více pod tlakem lepších sparing partnerů, na které není zvyklý,“ soudí.

Úspěchy domácích hvězd Michala Martínka, Matěje Peňáze nebo Ronalda Paradeisera jen podtrhávají slova trenérů. Klíčem k jejich úspěchu na evropské špičce jsou mimo jiné kempy ve vyhlášených týmech jako Allstars ve Stockholmu nebo Ankos v Poznani.

„Spousta současných šampionů měla podobný start v kariéře. Věřím, že se Kuba z prohry otřepe a ještě všem ukáže, jak skvělý bojovník v něm je,“ říká Reinders.

Tichota dosud záměrně přijímal elitní soupeře, aby fanouškům a sám sobě dokázal, že opravdu dosahuje kvalit, k nimž se hlásí. Nyní je však v situaci, kdy více než cenný skalp, potřebuje zelené políčko, třebaže jej získá nad slabším oponentem.