Spolumajitel KSW Lewandowski: Bez velkých jmen se v Česku neprosadíme

Jaký je klíč k srdci českého fanouška? „Domácí hvězda“ odpověděl bez váhání Martin Lewandowski, muž v čele polského gigantu KSW. O expanzi na tuzemskou scénu, ale i dvacetiletých promotérských zkušenostech promluví ve čtvrtek jako hlavní host na pražské konferenci Sport Alive. Expanzní misi by podle něj pomohlo korunování českého šampiona. „Z byznysového hlediska je to důležité. Nemůžu to ale nijak uměle zařídit. Je to výhradně v rukou bojovníků, aby se k pásu dostali,“ vypráví Lewandowski pro deník Sport a web iSport.cz.