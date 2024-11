Gangstaboy čelí žalobě: Veselý vzal 50 tisíc a začal ignorovat smlouvu

Bojovník z Clash of the Stars Tadeáš Veselý čelí trestnímu oznámení • Instagram Tadeáše Veselého

Tadeáš Veselý ukazuje prostředníčky poté, co zbaběle vzdal souboj s Miroslavem Lonerem • Repro Clash of the Stars

Někdejší účastník Clash of the Stars, Tadeáš Veselý, zašel za hranu. Organizace Celebrity Combat, na jejíž akci se měl představit, na něj podala trestní oznámení za podvod, poškození věřitele a zpronevěru dvou tisíc eur (více než 50 tisíc korun). Tento obnos měl Veselý obdržet jako zálohu za účast na prosincové akci. Po převzetí částky však ukončil komunikaci a opakovaně porušil smlouvu. Muž přezdívaný „Gangstaboy“ na sebe výrazně upozornil před měsícem, kdy zinscenoval útok nožem.

Po známém působení v Clash of the Stars se Tadeáš Veselý upsal jiné organizaci, která staví proti sobě influencery. Novou smlouvu s Celebrity Combat však porušil krátce po převzetí zálohy čítající více než padesát tisíc korun. Veselý přestal reagovat na jakoukoli komunikaci, ignoroval výzvy k natáčení promo videí i oznámení o porušení smlouvy. Představitelé slovenské organizace se proto obrátili na soud.

Zpronevěra, podvod a poškození věřitele. Těchto trestných činů se měl Veselý podle organizace Celebrity Combat, slovenské obdoby českého Clash of the Stars, dopustit. Dále mu podle smlouvy hrozí přibližně čtvrtmilionová pokuta za neúčast na tiskové konferenci, veřejném vážení, natáčení propagace a samotném zápase na show naplánované na 7. prosince.

V textu trestního oznámení, které má redakce iSportu k dispozici, je dále uvedeno, že má Veselý za zrušení uhradit deset procent z celkových nákladů na akci, což představuje více než tři sta padesát tisíc korun.

Veselý se dostal do problémů již před měsícem, kdy spolu s dalším účastníkem Clash of the Stars, Václavem Surou, zinscenoval bodnutí nožem. Potyčku následně oba podpořili slovní přestřelkou na sociálních sítích a své sledující lákali na placenou platformu Herohero pro detaily z „útoku“. Později přiznali, že šlo o výmysl s cílem získat mediální pozornost.

„Řeknu na rovinu, že Tadeáš Veselý je odpad. Mimo Clash v jeho osobním životě se objevují šílené situace, do kterých se dostal. Mohl se spokojit s tím, že bude nenáviděný, ale kdyby to měl v hlavě v pořádku, tak by s tím nějak pracoval. Dá se to, ale člověk musí mít v hlavě všech pět pohromadě, což on nemá. Proto skončil tak, jak skončil. Kdo ví, jestli už není v Bohnicích. S ním už žádné další plány nejsou. Dostane dlouhou pauzu, dokud neuvidíme, že se v životě srovnal,“ uvedl dříve Tomáš Le Sy, promotér české organizace, kde Veselý dříve působil, na YouTube kanálu Willy Cao.