Legenda o začátcích MMA: Bitky bez rukavic a v kleci na diskotéce

Pionýr MMA na tuzemské scéně. Legenda. Mentor a provozovatel slavného gymu. Bijec s obrovským srdcem, který v kleci nechá všechno. Naposledy těsně před 47. narozeninami v duelu s Radovanem Úškrtem. Petr „Monster“ Kníže ve své zápasnické kariéře ještě neřekl poslední slovo, končit ještě nehodlá. Uvidíme ho v Edenu? I na to přišla řeč v třídílném speciálu podcastu Fight! V první epizodě ale půjdeme proti směru toku času.

Na otázku, jestli se k němu jako malému klukovi zpoza železné opony dostal kultovní Rocky Balboa, odpověděl jasně: „Ne, to spíš Bruce Lee a podobně.“ Jeho pozornost se stáčela na Dálný východ. Není divu. Od útlého dětství začal s judem. Étos japonského bojového umění v něm zůstal dodnes. To, že zápas v kleci a příprava na něj je víc, než jen sportovní výkon, je jeho životním mottem.

Jak se ale zpětně dívá na dřevní doby MMA na československé scéně? „Bylo to úplně něco jiného, než dnešní MMA. Na to se těžko dalo připravovat. Byl to střet stylů. Judista proti karatistovi a tak podobně… až později lidé pochopili, že musí trénovat všechno,“ říká Kníže.

Vzpomíná s nostalgií na bitvy bez rukavic v na diskotékách?

Co ještě nepadlo o jeho kultovním zápase s Karlosem Vémolou?

Potřebuje amatérské MMA podporu státu?

Pokračování speciálu s Monsterem každé úterý.