Jak Němci (ne)fandí na Oktagonu: jen celebritám, jinak spousta ticha

PŘÍMO Z DÜSSELDORFU | Jedenáct zápasů, jedenáct domácích bojovníků a osm senzačních finišů. Taková statistika by byla na české či slovenské půdě MMA zárukou bouřlivé atmosféry. Na německé nikoliv. Patnáctitisícová aréna v Düsseldorfu se při sobotním Oktagonu 66 přitom takřka naplnila už během prvního duelu večera. Opět se však ukázalo nulové povědomí tamních fanoušků. Neznali valnou většinu fighterů krom těch s velkými youtubovými kanály. Navíc ani nevěděli jak a čemu fandit. Jediné, co tribuny dostalo do varu, byly zběsilé přestřelky nebo KO. Po pěti sekundách ale stejně vždy nastalo ticho.