Brutální KO a Brichta slavil. Zůstane Humburger v KSW? Končí mu smlouva

Expresní KO i krvavá bitva. Nastupující české hvězdy se na pátečním turnaji KSW 103 v Liberci úspěšně vrátily na vítěznou vlnu. Leo Brichta perfektně zvládl přestup do nižší váhy, když kolenem knockoutoval Poláka Lukasze Charzewskiho hned v prvním kole, aniž by sám inkasoval jakýkoliv tvrdý úder. Před domácím publikem se blýsknul také Dominik Humburger. Výhrou na body mu zároveň skončila smlouva s polskou organizací.

KSW v Liberci, klíčová akce nejen pro domácí bojovníky, ale hlavně pro organizaci, které chtěla potvrdit relevanci na českém trhu. Spokojeně nakonec halu opouštěly obě strany. Titulní jména turnaje Leo Brichta a Dominik Humburger porazila polské soupeře a senzačními výkony obstarala nejlepší fanouškovskou kulisu.

Přestup do nižší váhy – správný tah!

Favorit tribun Brichta v hlavním duelu večera sestřelil polského soka Lukasze Charzewskiho kolenem hned v prvním kole. Od startu až po finiš bojoval bezchybně a sebedůvěra z něj přímo tryskala. Přestup do nižší váhové divize se tak rozhodně ukázal jako správný krok. Technika, rychlost a hlavně dravost. Sedmadvacetiletý Čech nastolil od úvodní sekundy neúprosný tlak, který skončil až finální ranou.

„Dieta byla fakt strašná, ale v kleci jsem se cítil skvěle. Věděl jsem, že nemůžu prohrát,“ vyprávěl Brichta spokojeně po úspěšném debutu v pérové váze. „Jakmile jsem to koleno trefil, věděl jsem, že je konec. Dopadl na zem a stačilo jen pár úderů, aby to rozhodčí ukončila,“ doplňuje.

Někdejší titulový vyzyvatel Brichta výhrou nad velezkušeným wrestlerem jednoznačně potvrdil své kvality a dokázal, že dokáže vítězit i proti zemařům, jejichž styl mu dříve činil problémy. Rychlý postup na špičku jej ale v nižší divizi nečeká. „Představil se ve skvělé formě. Snad bude aktivnější než minulý rok a absolvuje aspoň tři zápasy. Než se ale dostane k borcům z top pětky, bude potřebovat aspoň ještě jednu výhru,“ míní Martin Lewandowski, promotér KSW.

Krvavý boj a začátek vyjednávání

Devětadvacetiletý voják nastupoval s tlakem očekávání hlavní tváře libereckého MMA. Humburger po rozpačité prohře ze září loňského roku předčil všechna očekávání. Od začátku nastolil neúprosné tempo, tvrdě a hlavně přesně trefoval, střídal pásma, přičemž s velkou jistotou působil i v klinčích.

Dominanci však ve druhé pětiminutovce vystřídalo drama. Polský postojář Borys Dzikowski poslal domácího bijce k zemi brutálním hákem. Chvíli se zdálo, že je Humburger mimo a jeho tělo jen pokračuje na autopilota.

„Moc si z toho nepamatuji,“ přiznává voják s úsměvem. Namísto obrany v klinči nebo ústupu, během něhož by se mohl vzpamatovat, rozpoutal krví zalitý Humburger divokou melu. „Řekl jsem si: Ty vole, na co čekáš? Máš natrénováno, tak to prodej! A tak jsem bojoval,“ líčí bijec.

Byť inkasoval knockdown a nad pravým okem se mu otevřely dvě tržné rány, Humburger v boji dominoval, diktoval tempo, trefoval přesněji a častěji. „Borys má neskutečně tvrdou bradu. Trefil jsem těžké údery, až mě z nich bolely ruce a on pořád držel. Věděl jsem, že jsem vyhrál. Nechávat výsledek na rozhodčí je ale samozřejmě na prd. Už se mi to dřív vymstilo,“ povídá s ohlédnutí na jediné dvě prohry v kariéře (těsné porážky na body).

Atmosféra, kterou Humburger vnesl do arény, překonala tu, jež panovala během zápasů členů fotbalových ultras Slavie Praha a Legie Varšava. Nástup s Hradní stráží, fanoušci z řad armády v uniformách a svorné skandování během zápasů. KSW z libereckého bijce vybudovalo přední tvář českého MMA a klíčovou figuru při expanzi na tuzemský trh.

Pátečním duelem Humburgerovi nicméně končí smlouva s polskou stájí a o případném prodloužení nebo přestupu ke konkurenci mluvit po boji nechtěl. „Tohle má na starost manažer. Jsem rád, že nemusím nic řešit a můžu jen bojovat,“ odpověděl diplomaticky bojovník.

„Není pochyb o tom, že Dominika chci udržet v KSW,“ přiznává Lewandowski. Humburger je podle něj srovnatelně důležitá hvězda jako zmíněný Brichta. „Čeká nás ale ještě vyjednávání, takže teprve uvidíme. Uvědomuji si, že potřebujeme bojovníky jako je on, pokud chceme být v Čechách úspěšní,“ dodává spolumajitel ligy.

Rychlý postup jako lákadlo k setrvání? „Určitě je připraven na velký krok. V dnešním zápase podal, podle mého, nejlepší výkon kariéry. Přestože bojoval atraktivně, nebylo to z jeho strany bezhlavé, což se mi opravdu líbilo,“ podotýká Lewandowski s tím, že je podle něj Humburger připravený na soupeře z top pětky divize.