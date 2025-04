Brichta blízko titulu KSW! Vyzývá ho elitní Polák. Je blázen, jestli zkusí postoj, reaguje Čech

Nejlepší český bijec v pérové váze bude nadále budovat kariéru v KSW a je blízko titulu. Leo Brichta podepsal novou smlouvu s prestižní polskou ligou. Do klece se vrátí už v červenci, a to s největší pravděpodobností proti jedničce divize Patryku Kaczmarczykovi. Ten navrhuje, aby se bojovalo o post interimního šampiona. „Konečně budu spokojený se svým životem a budu moct ohlásit důchod, o kterém tady mluvím už tři roky,“ vtipkuje Brichta o možném zisku pásu. „Chci, aby na mě nastoupil a šel se mnou do přestřelky. Jsem na něj zvědavej,“ dodává pro iSport.