Hamilton chystá šok! Má přejít k Ferrari, už zařídil rekordní výbuch akcií

Přestupové období dnes vrcholí ve fotbale, největší transferová bomba ale přišla z úplně jiného sportu. Přesedne, nepřesedne? Přesedne! Britská média ve čtvrtek potvrdila dlouho se rojící spekulace kolem pilota Lewise Hamiltona. Devětatřicetiletý veterán údajně finišuje jednání s Ferrari, v příštím kalendářním roce by měl změnit barvy svého monopostu a pokračovat v obdivuhodném tažení seriálem Formule 1. Přesun by byl o to pikantnější, že hvězdný jezdec závodí od roku 2013 za Mercedes.