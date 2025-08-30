McLaren dál vládne. Kvalifikaci v Nizozemsku vyhrál Piastri před Norrisem, třetí Verstappen
Kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska formule 1 ovládli jezdci McLarenu. Vyhrál lídr mistrovství světa Oscar Piastri před Landem Norrisem, třetí byl obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu.
Piastri si na okruhu v Zandvoortu, kde pokračuje seriál po tradiční měsíční pauze, připsal pátou pole position v sezoně, ale první od květnové Velké ceny Španělska. Australský pilot zvítězil s náskokem 12 tisícin před loňským vítězem závodu Norrisem.
Britský jezdec byl dlouho rychlejší než Piastri, který týmového kolegu překonal až v závěrečné části kvalifikace. V průběžném pořadí šampionátu má Australan náskok devíti bodů před Norrisem, jenž ovládl tři z posledních čtyř závodů.
McLaren v nich pokaždé obsadil první dvě místa a v Nizozemsku je v nejlepší pozici zaútočit v nedělním závodě, který odstartuje v 15 hodin, na pátý double za sebou. Tím by vyrovnal rekord Ferrari a Mercedesu.
Verstappen, který na domácí trati triumfoval v letech 2021 až 2023, na třetí příčce zaostal o téměř tři desetiny. Ve druhé řadě ho doplní Isack Hadjar z Racing Bulls, jenž odstartuje z životní čtvrté příčky. Jeho dosavadním maximem bylo letošní šesté místo z Monaka.
Kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska, závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Piastri (Austr./McLaren) 1:08,662, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,012, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,263, 4. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -0,546, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,593, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,678.