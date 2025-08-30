Předplatné

McLaren dál vládne. Kvalifikaci v Nizozemsku vyhrál Piastri před Norrisem, třetí Verstappen

Jezdec McLarenu Oscar Piastri z Austrálie (vpravo) přebírá cenu za pole position po kvalifikaci před Velkou cenou Nizozemska Formule 1 v Zandvoortu.
Jezdec McLarenu Oscar Piastri z Austrálie (vpravo) přebírá cenu za pole position po kvalifikaci před Velkou cenou Nizozemska Formule 1 v Zandvoortu.Zdroj: Patrick Post/ČTK
Jezdec McLarenu Oscar Piastri z Austrálie (vpravo) pózuje s cenou za pole position po kvalifikaci před Velkou cenou Nizozemska
Jezdec McLarenu Oscar Piastri z Austrálie (vlevo) oslavuje svou pole position s jezdcem Red Bullu Maxem Verstappenem
Týmoví kolegové z McLarenu Lando Norris (vpravo) a Oscar Piastri
Pilot McLarenu Lando Norris dojel v kvalifikaci druhý
Oscar Piastri vyhrál kvalifikaci na VC Nizozemska před svým týmovým kolegou Landem Norrisem
jezdec McLarenu Lando Norrisběhem kvalifikace VC Nizozemska
Pilot McLarenu Oscar Piastri během kvalifikace VC Nizozemska
18
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Formule 1
Začít diskusi (0)

Kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska formule 1 ovládli jezdci McLarenu. Vyhrál lídr mistrovství světa Oscar Piastri před Landem Norrisem, třetí byl obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu.

Piastri si na okruhu v Zandvoortu, kde pokračuje seriál po tradiční měsíční pauze, připsal pátou pole position v sezoně, ale první od květnové Velké ceny Španělska. Australský pilot zvítězil s náskokem 12 tisícin před loňským vítězem závodu Norrisem.

Britský jezdec byl dlouho rychlejší než Piastri, který týmového kolegu překonal až v závěrečné části kvalifikace. V průběžném pořadí šampionátu má Australan náskok devíti bodů před Norrisem, jenž ovládl tři z posledních čtyř závodů.

McLaren v nich pokaždé obsadil první dvě místa a v Nizozemsku je v nejlepší pozici zaútočit v nedělním závodě, který odstartuje v 15 hodin, na pátý double za sebou. Tím by vyrovnal rekord Ferrari a Mercedesu.

Verstappen, který na domácí trati triumfoval v letech 2021 až 2023, na třetí příčce zaostal o téměř tři desetiny. Ve druhé řadě ho doplní Isack Hadjar z Racing Bulls, jenž odstartuje z životní čtvrté příčky. Jeho dosavadním maximem bylo letošní šesté místo z Monaka.

Kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Piastri (Austr./McLaren) 1:08,662, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,012, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,263, 4. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -0,546, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,593, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,678.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů