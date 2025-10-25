Kvalifikaci na Velkou cenu Mexika vyhrál Norris. Lídr Piastri skončil až osmý
Kvalifikaci na Velkou cenu Mexika vozů formule 1 vyhrál Lando Norris z McLarenu. Pětadvacetiletý Brit porazil na okruhu bratrů Rodríguezových o 262 tisícin sekundy Charlese Leclerca z Ferrari, třetí byl další pilot italské stáje Lewis Hamilton. Obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu skončil pátý, lídr šampionátu Oscar Piastri byl osmý.
Norris navázal na nejrychlejší čas z dnešního třetího tréninku. Vybojoval pátou pole position v sezoně a 14. v kariéře. V dnešním závodě může sesadit týmového kolegu Piastriho z vedoucí pozice v šampionátu. Zatím na něj ztrácí 14 bodů. "Bylo to výborné kolo. Ani nevím, jak jsem to udělal," řekl ve vysílačce Norris.
Ze druhé příčky odstartuje Leclerc. Osmadvacetiletý Monačan se pokusí vybojovat druhé stupně vítězů za sebou, před týdnem byl v Austinu třetí. Naopak jeho týmový kolega Hamilton zabojuje o první pódium v sezoně a premiérové od letošního příchodu do Ferrari.
Pátý čas zajel Verstappen, který si zkomplikoval boj o čtvrté vítězství z posledních pěti závodů. Na Norrise, od něhož ho dělí v šampionátu na třetí příčce 26 bodů, ztratil 484 tisícin sekundy. Ještě o tři příčky za ním skončil lídr MS Piastri. Australan zaostal za Norrisem o 588 tisícin.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Mexika formule 1
1. Norris (Brit./McLaren) 1:15,586, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,262, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,352, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,448, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,484, 6. Antonelli (It./Mercedes) -0,532.