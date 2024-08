Šerm ONLINE: čeští kordisté těsně padli v semifinále, čeká je boj o bronz

Tři borci v každém týmu, každý z nich se střetne se třemi soupeři. Dohromady devět krátkých mačů po třech minutách. Skóre se sčítá, dokud neuběhne čas, nebo jeden z týmů nedosáhne pětačtyřiceti zásahů.

Český tým ve čtvrtfinále olympiády proti Italům od začátku prohrával, během šestého střetu mezi Jakubem Jurkou a Federikem Vismarou už o šest zásahů. Pak ale Jurka zabral, ještě do konce svého času na planši vyrovnal. A v závěrečném mači to byl zase on, kdo si vychutnal Davideho di Veroliho. Italové nevěřícně zírali a Češi slavili senzační postup přes mistry světa.

„Kluci mi to výborně přichystali, v poslední devítině jsem měl obrovský prostor načíst si soupeře. Udělal jsem nějaké chyby, ale já si soupeře během chvíle načtu. Pár jsem dostal, v tu chvíli jsem zabral,“ vysvětlil Jurka.

„Taktika byla zůstat co nejvíc na dostřel, i když nám tam utekli. Říkali si: ‚Teď to budeme přidávat po jednom.‘ My jsme to zastavili a začali to po jednom stahovat,“ vysvětlil Beran.

Čechům vyšla taktika, kterou si připravili. Nevzdat se za žádného stavu, soupeře znervóznit a pak udeřit. Borci, kteří na jaře před olympiádou běhali po Praze v kostýmu mušketýrů, jsou v Paříži v semifinále, kde je čekají olympijští vítězové z Japonska.

„Teď se to potvrdilo, že jsme strašně silní. Bery, jaká je legend, ve čtyřiadvaceti letech šermoval svůj nejlepší šerm, co jsem kdy viděl. Kuba, to je pan zavírák! Je to tady s klukama sen,“ řekl Rubeš. „Japonci jsou olympijští vítězové z Tokia, Italové jsou mistři světa z minulého roku. Nám je to jedno…“

Češi mají jistý boj o medaili. Zápas o třetí místo začíná v půl osmé.

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži - šerm:

Muži - kord - družstva:

Semifinále:

Japonsko (Jamada, Komata, Kano) - Česko (Jurka, Rubeš, Beran) 45:37,

Maďarsko (Andrásfi, Siklósi, Koch) - Francie (Borel, Cannone, Midelton, Allegre) 45:30.

Čtvrtfinále:

Česko - Itálie (Santarelli, Di Veroli, Vismara) 43:38.

19:30 o 3. místo: Česko - Francie,

20:30 finále: Japonsko - Maďarsko.