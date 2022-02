Zabystřan o sjezdu: Lidem se bude líbit. Jako když jedete kaňonem…

Máte za sebou tréninky sjezdu. Jak byste trať popsal?

„Je zajímavá. Zatím se trochu trápím se sněhem i materiálem, ale věřím, že to bude lepší. Trošku nás trať překvapila, na prohlídce jsme si nemysleli, že tam budou takové skoky. Ale skáče to, jede se rychle. Myslím si, že pro diváky to bude hodně zajímavý. Trať je dost technická. Má všechno, co má sjezd mít. Jsou i pasáže, kdy se hodně zatáčí, je to trochu do super-G.“

V čem je problém s materiálem?

„Sníh je úplně jiný, než jsme zvyklí z Evropy. Je přemrzlý, suchý, ještě ho prolévají vodou. Musíme se v tom najít. Jde o broušení, ale i o nastavení lyžáků. Sníh je agresivní. Je potřeba to vyladit.“

Jak na vás působí, že jsou vysněžené pouze sjezdovky, jinak nic?

„Je to zajímavý v tom, že se jede mezi sítěmi v takovém kaňonu, je to vytyčené jenom pro samotný závod. Je to trochu užší, takže člověk má pocit, že jede rychle. Jinak jsou to široké pláně okolo. Ale je to docela zajímavý.“

Mohl byste tratě přirovnat k něčemu, co už znáte?

„Byl s námi na sjezdovce trenér Tomáš Bank, dával nám nějaké rady. A říkal, že je to podobné jako v Americe, třeba v Beaver Creeku nebo v Lake Louise.“

Takže trenér Ester Ledecké tam byl s vámi?

„Ano, už obhlížel tratě pro Ester, dělal nám video, teď s ním půjdu probrat jízdu. Takže nám je určitě nápomocný. Předtím jsme si tratě nemohli prohlídnout, nejel se tam žádný závod. Teď už to bude lepší.“

Jak na vás působí, co jsou schopni Číňané vysněžit? Přírodní sníh tam není vůbec.

„Když vyjedeme úplně nahoru, je vidět obrovské jezero pod městem. Takže vody asi mají dost. Ale je to neskutečný, ani z letadla není vidět žádný sníh. A na kopci mají vysněžených asi deset sjezdovek.“

Dlouho jste se potýkal se zraněním zad, nepociťujete tréninkové manko?

„Záda už jsou v pořádku, to mě nelimituje. Bohužel ale nemůžu moc dělat sílu, hlavně s činkami, na což jsem byl zvyklý. Ale snažíme se to kompenzovat jinými cvičeními, abych byl v co nejlepší formě. Možná mi trochu chybí vyklouzanost v rychlostních disciplinách, ještě to není stoprocentní. Ale snažíme se na tom pracovat.“

Jaké jsou jinak dojmy z Číny?

„Z organizačního hlediska je to v pohodě. V tom není problém. Akorát jak už jsem říkal, ten sníh je jiný, je potřeba si na něj zvyknout… Jinak jsem moc neměl prostor na nic jiného, v dalších dnech třeba možná poznám víc z okolí.“

Kolik máte v plánu absolvovat závodů?

„Chci vynechat úvodní sjezd, abych se pak mohl soustředit na super-G a hlavně kombinaci. Pak chci jet slalom, obřák i týmovou soutěž. Takže místo sjezdu si dám volno, už bych byl unavený. Je lepší si odpočinout.“

Nemrzí vás to trochu? Přeci jenom je to královská disciplína.

„Kdyby bylo víc času, jel bych. Ale únava by byla asi moc velká. Pro mě je hlavní kombinace, chci být v kondici.“

V ní jste na posledním šampionátu byl v elitní desítce, takže to chcete zopakovat?

„Chtěl bych, dám do toho všechno. Ten výsledek (9. místo) chci minimálně vyrovnat. S tím do toho jdu. Akorát škoda, že na rozdíl od toho mistrovství se do kombinace nejede super-G, ale sjezd.“

Co říkáte na spekulace, že by se mohla kombinace na olympiádě jet naposledy? Že by ji pak mohli zrušit?

„Je to možný, ale všechno záleží na schůzi nejvyšších představitelů po sezoně. Jak rozhodnou. Někdo říká, že to zruší, někdo že ne. Uvidíme, třeba to ještě pár let vydrží.“

Jak se zatím vyrovnáváte s neustálým testováním? Nebolí vás už krk z toho?

„Vyhovuje mi, že to není časově omezené, že můžeme přijít kdykoliv. A ten samotný odběr? Není to tak strašné, pro mě je lepší, že se to dělá z krku. Příjemnější než z nosu.“

