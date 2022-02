Prasárna na Hudáčka! Frustrovaní Němci neunesli krach se Slováky

Slováci osmifinále zvládli skvěle. Byli lepší, rychlejší, organizovanější. Brankář Patrik Rybár v klidu pochytal všech 21 střel. První a nakonec vítěznou branku vstřelil ve 12. minutě právě Libor Hudáček.

Další góly přidali Peter Cehlárik, Michal Krištof a do prázdné Marek Hrivík. Tým trenéra Craiga Ramsayho osmifinále zvládl suverénně, v dalším kole ho čekají Američané.

Němci zdaleka v takové pohodě nebyli. Vrcholem frustrace byl neférový útok Davida Wolfa v posledních minutách. U mantinelu se střetl s Hudáčkem. Slovenský útočník mu dal krosček, Wolf mu to hned oplatil máchnutím hokejky přes nohy. Nezůstalo ovšem jenom u tohoto. Německý reprezentant trefil stojícího Hudáčka pěstí do obličeje. Ten se předklonil. A Wolf mu zezadu přidal další ránu do hlavy a složil ho k ledu.

Hudáček dostal dvě minuty za sekání, Wolfa poslali sudí do sprch. Dostal pět minut plus do konce. Před čtyřmi lety byl Wolf u senzačního olympijského stříbra (7 zápasů/ 0+2). V současné době hraje za Mannheim (20 zápasů/ 4+6), v sezoně 2014/15 si zahrál tři zápasy v NHL za Calgary. Na olympiádě si dvakrát zahrál i jeho otec Manfred (1984 a 1988).