SOUHRN 11. dne ZOH: Konec hokejistů, fiasko v biatlonu. Ledecká ve sjezdu 27.

Z extrémního očekávání, co přinese 11. den olympijských her v Pekingu, je spíše extrémní zklamání... Čeští hokejisté poprvé v historii vypadli už před čtvrtfinále, když v předkole play off prohráli se Švýcarskem 2:4. Ester Ledecká ve sjezdu na medaili také nedosáhla - i když atakovala průběžné vedení, přetočení v extrémní kompresi znamenalo konec nadějí. A biatlonisté byli ve štafetě předstiženi o kolo a finišman Michal Krčmář se ani nedostal na trať. Dění z 11. dne olympijských her v Pekingu jsme sledovali ONLINE na iSport.cz.