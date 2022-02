Euforie! Vyjde slovenské Nagano? Gernát: Jsem rád, že nám fandí i Češi

PŘÍMO Z PEKINGU | Na střídačce se chytili kolem ramen. Pak vyrazili slavit na led. Je to tam! Slovenští hokejisté ve čtvrtfinále po nájezdech zdolali Američany a v Pekingu si zahrají semifinále. „Věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo!“ radoval se obránce Martin Gernát, jenž válel i v mistrovském Třinci. Teď je rád, že Slovákům budou přát právě i čeští fanoušci. „Podpora od nich určitě bude velká. Věřím, že to dotáhneme co nejdál!“

Zatímco někteří čeští hráči si byli v hale sbalit věci, Slováci právě hráli partii s Američany. Právě někdejší federální rival je teď ten, kdo drží na olympiádě prapor československého hokeje. „Hrajeme jako tým. Můžeme to dotáhnout daleko,“ věří klíčový zadák Gernát. Že by se chystalo Nagano ve slovenské verzi?

Co jste říkal nájezdům?

„To už je vabank, ale klobouk dolů před všemi hráči. Od prvního do posledního. I trenéry. Myslím si, že jsme si to zasloužili.“

Patrik Rybár nepustil jediný gól, přitom turnaj začínal jako trojka…

„Paťo opět ukázal, že je to brankářská špička. Při nájezdech nedal Američanům žádnou šanci, každý blafák byl z jeho strany stoprocentně chycený. Celý zápas nás držel. My jsme se mu za to odměnili vítězstvím. Věřili jsme všichni hráči, že dáme gól. Jeden určitě. A když Paťo nedostane, že to zmákneme. Věřil jsem, že tým to dneska zvládne. Jsme za to vděční.“

Pro obránce to byl hodně těžký zápas, že?

„Říkali jsme si, že Američany hlavně nesmíme pouštět do přečíslení. Bohužel nám z toho dali dva góly. Musíme hrát střed, aby nás nevyťukali. Nejhorší bylo prodloužení, to je o jedné chybě. Naštěstí jsme to zvládli. Já jsem navíc hrál s každou jinou bruslí. V půlce zápasu se mi na té staré zlomila pata, takže jsem se vytrápil. Jsem šťastný.“

Co říkáte na 17letého útočníka Juraje Slafkovského? Jak válí?

„Určitě má pohodu na hokejce, je vidět, že si věří. Vidíte, že se k němu puky vracejí, dostává se do šancí. Je fyzicky zdatný, může hrát chlapský hokej. Před turnajem jsem mu říkal, aby více střílel, protože se snažil dělat nejrůznější přihrávky. Že má parádní ránu. Věřím, že mu to takhle půjde i dál.“

Po prvních dvou zápasech, které vám nevyšly, přišla týmová porada. Ta byla asi důležitá, že?

„Jasně. Když chceme uspět, musíme si říct pravdu očí. Padnou při tom i ostřejší slova. Začátek turnaje nebyl takový, jaký jsme chtěli. Všichni hráči jsme dostatečně vyspělí na to, abychom přijali kritiku. Musíme být na jedné lodi. Jako dneska… Po druhé třetině v kabině jsem věděl, že zápas zvládneme. Protože tam nepadlo jediné negativní slovo, tahali jsme za stejný konec. Každý hráč věřil, že vyhrajeme.“

I 70letý kouč Craig Ramsay dává týmu klid, že?

„Ano. On nám řekl před poslední třetinou, že jsme lepší tým a máme dvacet minut na jednu z největších šancí v kariéře. Máme být hrdí na to, co jsme, a za co hrajeme. Každý z nás tam nechal hrdost a čest na ledě. I srdce. Zvládli jsme to.“

Jak náročné bylo hrát dva těžké zápasy ve dvou dnech?

„Přirovnal bych to v play off k finálovým sériím. Nastupujete taky dvakrát ve dvou dnech. Musíte se na to připravit fyzicky i psychicky. Myslím si, že hlavně psychicky jsme to zvládli. Že jsme to chtěli vyhrát víc než Američané. Jsem za to šťastný.“

Při nájezdech jste se chytili za ramena, taková československá tradice…

„Paťovi jsem věřil, že vychytá. O tom to je. Jsme skvělá parta. Ramena? To je tradice. Co si pamatuju jako mladý kluk, když jsem viděl největší slovenské zápasy, tak i tehdy se drželi hráči za ramena. Jsem nadšený. A hrdý na to, jak jsme hráli.“

Je to zatím největší úspěch kariéry?

„Určitě ano. Ale ještě není konec, neřekli jsme poslední slovo. Dostali jsme se do semifinále, ale to nám ještě nezaručuje žádnou medaili. Musíme se dát do kupy, máme den volna. Potřebujeme se připravit. Když to zvládneme, už můžeme myslet i na něco jiného. Ale momentálně je to ještě daleko, i když blízko…“

Jak jste rádi, že tady držíte československý prapor? Když Češi vypadli?

„Kvalita mezi námi nebo českými hráči pořád je. Je to o tom, jaká je parta, jaký tým se sejde. Kdo to chce víc. Hokej se za poslední roky strašně moc vyrovnal. Mohli jsme se o tom přesvědčit na minulé olympiádě, kdy se Němci dostali do finále. Vždycky vystřelí nahoru nějaká země, od které se to nečeká. Hrajeme jako tým. Můžeme to dotáhnout daleko.“

Budou vám teď jistě fandit i čeští příznivci. Jste za to rádi?

„Jasně. Už když jsem byl v Česku, lidé nám fandili, přáli jako domácím. Podpora od nich bude velká a každý nám bude přát, abychom to dotáhli ještě o stupeň dál. Za to jsem rád.“

Co jste říkal na to, že Češi prohráli v osmifinále se Švýcary?

„Měl jsem spoluhráče na obou stranách. Švýcarský tým je silný, bavil jsem se o tom s Matějem Stránským i Mišo Frolíkem, že je čeká těžký soupeř. Pro Čechy to byl asi jeden z těch nejtěžších, kterého mohli dostat. Kromě Kanady. Je to o jednom utkání, těžko hodnotit. Švýcaři to zvládli lépe.“

Slavná generace kolem Petera Bondry vyhrála v roce 2002 mistrovství světa. Jistě vás láká něco podobného...

„Kdybychom se dostali až do finále, bylo by to krásné, ale je to daleko. I když blízko… Musíme se dát do kupy, připravit se na nejbližší zápas. Zase tam nechat všechno. Se srdcem. Pak se můžeme bavit dál.“

Největším úspěchem slovenského hokeje na olympiádě je semifinále v roce 2010 ve Vancouveru. Jak jste to tehdy prožíval?

„Určitě jsem fandil, pamatuju si, že tehdy Slovensko mělo výborný tým, škoda, že nebyla medaile. Když budeme pořád taková parta, jaká jsme, a sedne nám to, tak můžeme zabojovat tady i o medaili. A tedy ještě o lepší umístění než tehdy.“

Celkově jde slovenský hokej nahoru. Je to tak?

„Ano. Generace mladších hráčů se rozběhla. Kluci dostávají po ligách velký prostor. Jsme tady skvělá parta, jeden kousek zapadl do druhého. Trenér nám dává cestu, jakou máme jít. My se snažíme to plnit. Věřím, že se nám to podaří.“