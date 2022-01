Prognóza na rok 2022: čtyři medaile z OH, pro hokej ne. Tituly i Jágrův konec

ZOH 2022

Odhad deníku Sport: V Pekingu to zase cinkne

S Evou Samkovou by to byla ještě jiná jízda, ale i když na ZOH český tým možná bude muset vyrazit bez ní, v Pekingu půjde i tak o úspěšnou výpravu. Nebudou se opakovat historické mise ze Soči (8 medailí) a z Pchjongčchangu (7 medailí), bez snowboardkrosového esa a při přerodu biatlonového týmu nadějí není tolik jako dřív. Ale na čtyři medaile to bude stačit.

Ester Ledecká obhájí svou zlatou ve snowboardu, paralelním obřím slalomem tentokrát své Hry začíná. V lyžařském super-G si tři dny poté zvykne na rychlost a ve sjezdu zopakuje bronz Olgy Charvátové ze Sarajeva.

Náročnou sezonu, opepřenou zdravotními problémy i kauzou svého trenéra Petra Nováka, zachrání rychlobruslařka Martina Sáblíková stříbrem na své oblíbené pětce. A čtvrtá placka? Biatlonistka Markéta Davidová ve vytrvalostním závodě načasuje formu a znovu to bude za zlato. Tajný trumf? Hokejistky postoupí do semifinále a zahrají si o bronz.

HITY

BARÁŽ O MS 2022 (fotbal)

Odhad deníku Sport: Bez Čechů, zlato pro Francii

Vrchol fotbalového roku přijde netradičně až na jeho samotném konci, v prosinci 2022, kdy se hraje MS v horkém Kataru. Češi tam... nejspíš nebudou. Los březnové baráže k nim nebyl vyloženě krutý, jenže už v prvním kole je čeká Švédsko venku. Skandinávci budou favoriti nejen tohoto zápasu, ale celé větve, kde pak čeká vítěz utkání Rusko - Polsko.

A teď samotný turnaj: neberte to jako přikrčenost, favoriti jsou ovšem pořád jedni a ti samí. Už proto, že velký šampionát se hrál dosud celkem 21krát, a triumfovalo jen osm zemí. A pouze šest víc než jednou, z toho s Uruguayí se příliš nepočítá. A Italové musí projít ošemetnou barážovou stezkou přes Portugalce...

Takže Brazílie, Argentina, Německo, Francie, Anglie, Španělsko. Zejména zmíněné evropské výběry mají v poslední době neuvěřitelně silné generace hráčů. Takže prognóza: nejspíš Francouzi, kteří budou chtít napravit dojem po EURO. Když ne oni, možná po 56 letech dojde na Angličany.

BARBORA KREJČÍKOVÁ (tenis)

Odhad deníku Sport: Kometa poslední sezony se udrží v top 10

Obhajovat pozice je těžší, než je poprvé zabrat. Tuhle léty prověřenou pravdu zakusí na vlastní kůži i Barbora Krejčíková, tenisová kometa sezony 2021. Do nového roku už nevstupuje coby elitní deblistka, jejíž singlové umění nemají soupeřky naskautované. Už se o ní ví, z pozice světové pětky má na zádech nakreslený velký terč.

Pětadvacetiletou slečnu z Ivančic i její tým vedený koučem Alešem Kartusem čeká extrémně náročné období. V pětadvaceti letech a jen s necelým jedním rokem v singlové špičce není ještě stále hotovou hráčkou. Nutností je zlepšit podání i pohyb, o čemž tým dobře ví. Stejně tak lze čekat omezení turnajů, v nichž nastoupí i v deblu po boku Kateřiny Siniakové, jen na ty skutečně velké akce.

Dobrou zprávou je, že BK je pracovitý tvor dobře si vědomý nedostatků. Bude to složité, bude to dřít, jak ostatně ukázal konec sezony a šest prohraných singlových mačů za sebou. Ale v top 10 se udrží. A to bude úspěch.

HOKEJOVÁ VELESEZONA (hokej)

Odhad deníku Sport: Čtvrtfinále, bolavá klasika

Olympiáda bez NHL začne slibně, Česku sedne skupina, ve velké bitvě pak v posledním utkání přetlačí i těsně Rusy, takže postoupí přímo do čtvrtfinále. Jenže tam přijde hořká rána, bezgólový střelecký zápas a sbohem medailové sny. Ženy překvapí, skončí čtvrté. Vyhrají svoji skupinu, pak půjdou na Švýcarsko, které dovedou občas porazit, což vyjde v Pekingu. Pak ale dvakrát prohrají.

Na MS konečně zase uvidíme pár hráčů ze zámoří, Česko povede zkušený útočník Jakub Voráček, těšte se. Kousne se a přijede reprezentovat. Takže se zvýší šance na... postup do semifinále (před osmi roky by za „větší šance na“ následovalo slovo „medaili“).

Jenže stejně to nevyjde, bohužel, je nám líto. Česko ve skupině skončí na 3.-4. místě, což přinese čtvrtfinále s Ruskem, nebo Kanadou. Bude to boj, s postupem soupeře. Čekání na medaili se zase natáhne. Léčba českého hokeje bude trvat ještě dlouhé roky.

DAVID PASTRŇÁK (hokej)

Odhad deníku Sport: Pasta zase vyroste

Rok 2021 měl těžký, ránu schytal v osobním životě. Ztráta syna Vigga, jenž zemřel 6 dní po narození, by z hlediska psychiky zamávala s každým. I samotný trenér Bostonu Bruce Cassidy přiznal, že v úvodu nového ročníku to nebyl ten starý, gól za gólem střílející, smějící se Pasta. A dodal, že pomůže jediná věc: čas.

Lze očekávat, že s přibývajícími týdny od smutné události se výkony budou zlepšovat. Česká hvězda půjde nahoru. Všechny nás bude štvát, že NHL není na olympiádě, protože Pasta chytne střeleckou slinu. Bude jasným lídrem, tahounem, kterého Boston využije ve všech herních situacích. Konec sezony už prožije v obvyklé pohodě a následné play off bude zase rozdílovým hráčem. Ostatně výsledky Bruins na této proměně přímo závisí. Český forvard tak prožije rok s určitou nadpřirozenou schopností. Čím více času uplyne, tím větší sílu a pohodu získá.

FORTUNA:LIGA (fotbal)

Odhad deníku Sport: Slavia počtvrté v řadě

Tenhle tip má hned několik rovin. Trochu krkolomnější vstup slávistů do sezony, který ale vybrali a podzim končí spokojení. A v roli největšího favorita na titul. Ovšem taky s nevhodným vystupováním v šedé, nebo možná spíš černé zákulisní zóně mapující policejní spisy s názvem Šváb. Je i na samotném klubu, aby ze sebe tenhle otisk jednoznačně smyl. Cesta k tomu vede triumfem bez pomoci sudích, kteří si občas neuměli odpustit, aby nepřidali ruku k dílu, i kdyby jen z vlastní nezkušenosti…

Ročník hodně pepří Plzeň. Ta se obhájce drží jako klíště, byť se už roky mluví o tom, jak dlouho ještě v tomhle kalupu vydrží. Sparta stojí nedaleko, ovšem v momentě, kdy je červenobílý tým rozjetý, bez jakéhokoliv postranního smyslu, lze s největší pravděpodobností očekávat jeho další titul, už čtvrtý v řadě, pátý z posledních šesti sezon. V takovém případě by se Jindřich Trpišovský vydrápal mezi absolutně nejúspěšnější trenéry staleté klubové historie.

TIPSPORT EXTRALIGA (hokej)

Odhad deníku Sport: Třinecký hattrick

Stabilita výkonů Třince je v poslední dekádě skutečně obdivuhodná. V posledních deseti dohraných sezonách hráli Oceláři sedmkrát alespoň semifinále, třikrát po závěrečném duelu ročníku juchali s pohárem pro šampiony. Ovládli taky poslední dvě sezony, teď míří za zlatým hattrickem. A zvládnou ho získat.

Úspěšně se vyhýbají jakýmkoli výkonnostním i výsledkovým propadům, které by měly delšího trvání. Náročný trenér Václav Varaďa dokáže tým udržet motivovaný, stále ho žene kupředu, hráče nenechá zvolnit, polevit. Ve finále si Třinec poradí s Pardubicemi, sérii o pohár vyhraje 4:2 na zápasy.

Možná ještě palčivější otázka směřuje na opačný pól tabulky. O útěk z posledního místa se pere Kladno a Zlín. Přímý pád podle nás čeká Rytíře, Berani půjdou do baráže. Ve valašském derby v ní vyzvou znovuzrozený Vsetín. Noční můra Libora Kašíka a Tomáše Žižky se nevyplní. Extraliga ve městě zůstane.

OSTATNÍ V AKCI

Patrik Schick (fotbal)

Odhad deníku Sport: 26 gólů a top přestup

Náleží mu přízvisko nejlepšího českého hráče roku, zejména na podzim se rozstřílel v dresu Leverkusenu tak, že Robert Lewandowski z Bayernu horko těžko držel postavení bundesligového top střelce. Čistě matematicky by se mohl dostat až na 26 ligových branek, třeba i víc a nedá se vyloučit, že ho v létě potká životní krok: přestup do světového top mužstva. Nejvíc se zmiňuje připojením k milionářům z Paříže, k PSG a Lionelu Messimu.

Jaromír Jágr (hokej)

Odhad deníku Sport: Je to tady, konec hry

Když vidíte Jaromír Jágra na ledě, smeknete, umí. Pořád má na extraligu. Ale je ustaraný, jeho řeč těla říká, že není kde brát. Nemáte pocit, že by mu zápasy a hokej dávaly radost jako dřív. Takže? Ano, je to tady. Přichází doba, kdy si řekne: Nemá smysl pokračovat. Skončí. Chvíli si bude pohrávat s myšlenkou, že už v únoru, těsně po padesátce. Nakonec odehraje celou sezonu a bude hledat pro Kladno kupce. Zkusí z hokeje na chvíli zmizet. Proč? Aby se za čas vrátil.

Tomáš Satoranský (basketbal)

Odhad deníku Sport: Přijde trejd z New Orleansu

Začátek února, konkrétně desátý den měsíce, bude pro Tomáše Satoranského zřejmě klíčovým. Právě tehdy je uzávěrka trejdů v NBA. Sezona č. 6 za Atlantikem a první v dresu New Orleansu jde špatně. Mladý tým bez hvězdy Ziona Williamsona jen těžko dosáhne na play off, českému rozehrávači končí v létě desetimilionová smlouva. Přesun do jiného klubu, ideálně silného, kde by byl částí vítězné skládačky, dává smysl pro něj i Pels. Otázkou je, jak moc klesla jeho hodnota na trhu.

Markéta Davidová (biatlon)

Odhad deníku Sport: Může dokázat velké věci

Zrychlení střelby a i nadále výborný běh. Přednosti, které zdobí Markétu Davidovou a mohly by ji jak v této, tak i v následujících sezonách dovést k velkým výsledkům. Ačkoliv v úvodní třetině Světového poháru byla právě z běhu trochu nervózní, směrem k ZOH v Pekingu by měla forma gradovat. Pokud to vyjde, bude to skvělý recept do dalších let, aby pravidelněji sbírala pódiová umístění a třeba i nějaký ten křišťálový glóbus. Musí ale u biatlonu vydržet, což u Davidové úplně jisté není.

PŘEKVAPENÍ

Postup z pražské skupiny Eurobasketu Srbsko, Polsko, Finsko, Izrael, Nizozemsko – to jsou soupeři, s nimiž se Satoranský a spol. střetnou v Praze začátkem září ve skupině Eurobasketu. Prodrat se mezi čtyřku postupujících do osmifinále ME je pro silnou generaci povinnost, v berlínském play off pak může objevovat vlastní limity.

MS v atletice: oštěpařské zlato

Hned dva vrcholy během jednoho měsíce čekají atlety v roce 2022. Na srpnovém ME v Mnichově se bude zřejmě loučit Barbora Špotáková, její oštěpařský kolega Jakub Vadlejch půjde naplno do obou závodů a na červencovém MS v Eugene předvede další zlatý hod legendární české školy.

Házenkáři vyzvou giganty

Vicemistři světa ze Švédska plus mistři Evropy ze Španělska. Dva obři a favorité šampionátu čekají házenkáře ve skupině na lednovém ME na Slovensku. Daleko větší bodové šance mají Češi proti Bosně a Hercegovině. Postup do další fáze turnaje, pro dva nejlepší, by byl velkým úspěchem.

První český král klece

Následujících dvanáct měsíců vynese české MMA na výsluní. Jiří Procházka šampionem UFC? Blízká budoucnost. Souboj o pás s Gloverem Teixeirou zajisté přijde a Čech bude favoritem. David Dvořák zacílí na top 5 divize, nabídka na přesun mezi elitu by mohla přijít Davidu Kozmovi.