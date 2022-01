Strach před ZOH v Pekingu: Hrozí sportovcům trest za slova?

Za pár slov trest, možná ve formě odebrání akreditace. Podle vyjádření člena organizačního výboru ZOH v Pekingu Jang Šu právě to hrozí sportovcům během Her. ČOV zůstává klidný. „Pokud budou čeští reprezentanti cítit potřebu promluvit k jakékoliv problematice, nikdo jim samozřejmě nebude bránit,“ uvedla Barbora Žehanová, ředitelka komunikace ČOV.

Zimní olympiáda v Pekingu se blíží a kromě obav z koronaviru roste ve světě nervozita, jestli budou moct sportovci uvnitř totalitní země bez stresu mluvit o všem, co je napadne.

„Jsem si jist, že jakékoli vyjádření v rámci olympijského ducha bude chráněno, a jakékoli chování nebo projevy proti olympijskému duchu, zvlášť proti čínským zákonům a nařízením budou subjektem určitého trestu,“ citovala BBC Jang Šu, zástupce ředitele oddělení mezinárodních vztahů organizačního výboru Her.

Takže opravdu? Bude sportovcům třeba za zlé slovíčko o Tibetu, Hongkongu či perzekuci Ujgurů hrozit postih? Nezisková organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch obavy sdílí.

„Napříč historií byli sportovci mezi nejmocnějšími hlasy pro změnu. Nicméně v Číně budou sportovci sledováni a jejich práva na svobodu slova a protest budou omezena,“ řekla podle BBC Minky Wordenová, ředitelka Human Rights Watch. „Je bezprecedentní, aby v moderní olympijské éře museli sportovci zvažovat své osobní bezpečí. Je to opravdu tragédie.“

Olympismus se jako obvykle při pořádání Her v totalitní zemi dostává do citlivé situace. Komunistické Číně je zhusta vyčítáno porušování lidských práv, zejména útlak a segregace muslimských Ujgurů, okupace Tibetu či věznění lidí z politických příčin.

Na jednu stranu je cílem olympijského hnutí přispívat k harmonické mírové společnosti. Na druhou stranu je v druhém odstavci padesátého paragrafu Olympijské charty sportovcům zapovězena jakákoli forma aktivismu.

„V olympijských prostorách, na sportovištích a jiných místech není povolen žádný typ demonstrací nebo politické, náboženské či rasové propagandy,“ píše se v chartě.

Podle Českého olympijského výboru se ale olympionici v Pekingu přesto nemusí obávat, že by v Číně nemohli mluvit, o čem chtějí.

„Lidská práva a rovnost mezi lidmi jsou pro mezinárodní olympijské hnutí klíčovými hodnotami. Stejně tak svoboda projevu. Pokud budou čeští reprezentanti cítit potřebu promluvit k jakékoliv problematice, nikdo jim samozřejmě nebude bránit,“ vysvětluje Žehanová.

Mezinárodní olympijský výbor už před letními Hrami v Tokiu vysvětlil, že omezení z padesátého paragrafu Olympijské charty se vztahují jen na oficiální ceremoniály, například vyhlášení na stupních vítězů. Problému se věnoval i rozsáhlý výzkum Komise sportovců MOV, kterého se zúčastnilo přes 3 500 sprotovců ze 185 zemí. A MOV jejich doporučení přijal.

„Podpořili svobodu projevu a právo na názor. Sportovci mohou otevřeně odpovídat na otázky novinářů nebo se vyjadřovat na svých sociálních sítích. Zároveň se ale sami sportovci vyslovili pro absenci politických gest na olympijských sportovištích, na stupních vítězů a při medailových ceremoniálech,“ uvedla Žehanová.

Přesto dva týdny před slavnostním ceremoniálem Her stále v olympijském hnutí panuje nervozita. Co se může stát, když někdo během Her napíše na Instagram větu, která se Číně nebude líbit?

„Nestane se mu vůbec nic. Oni to samozřejmě píšou. To by se Vávra Hradilek nedostal na žádnou olympiádu,“ líčí předseda ČOV Jiří Kejval. „My jenom nechceme zneužívat k politickým, rasovým, náboženským a žádným dalším věcem vlastní sportoviště a stupně vítězů.“