3. den ZOH ONLINE: curleři se loučí, Davidová ve vytrvalostním závodě

Jedeme dál, olympijské hry v Pekingu se posouvají už do třetího dne! A Česko by se v pondělí mohlo dočkat první medaile. Biatlonistka Markéta Davidová je jednou z favoritek vytrvalostního závodu, za který v této sezoně Světového poháru získala malý křištálový glóbus. Potřetí hrají české hokejistky a turnaj curlerů uzavřou manželé Paulovi. Nabitý je i program alpského lyžování, odjet by se měl sjezd mužů a obří slalom žen. Kompletní dění v Číně sledujte celý den ONLINE na iSport.cz!