SOUHRN 5. den ZOH: prohra hokejistů i divoký závěr sdruženářů

Takový úvod hokejové reprezentace na olympiádě si asi nikdo nepředstavoval, Češi prohráli s Dánskem 1:2. A co ještě přinesla středa v Pekingu? Slovenka Petra Vlhová se dočkala olympijské medaile, po fantastické jízdě ve 2. kole slalomu se z 8. místa posunula až pro zlato. Snowboardistka Šárka Pančochová na U-rampě skončila už v kvalifikaci, v trénincích se blýskla skeletonistka Anna Fernstädtová. Co přinesl pátý den Her v Pekingu?